SV Bad Heilbrunn: Leichtsinn nicht bestraft

Den Sack nicht zugemacht: Hier verfehlt Thomas Pföderl bei seinem Kracher das Ziel. Der SV Bad Heilbrunn ließ etliche Chancen gegen Deisenhofen ungenutzt. © Ewald Scheitterer

Der SV Bad Heilbrunn macht es bei 2:1 gegen Deisenhofen unnötig spannend

Bad Heilbrunn – Es war eine gewisse Leichtfertigkeit erkennbar, die einen deutlicheren Sieg der Gastgeber verhinderte und Coach Walter Lang den Kamm schwellen ließ: „Da war es wichtiger, dass Garmisch in München zurücklag, als sich auf das eigene Spiel zu konzentrieren. Und dann kassierst du eben so ein C-Klassen-Tor.“

Der Trainer prangerte beim 2:1 (2:1) über die U 23 des FC Deisenhofen an, dass bei der Gästeführung vier, fünf Mann nur zuschauten. Dabei lag die Hauptschuld bei Torhüter Christoph Hüttl, der aus dem 16er herausstürmte, zu kurz abwehrte und der Kugel nur noch hinterherschauen konnte, die Marko Cosic in hohem Bogen in die Maschen versenkte (30.). Dabei hätten die Heilbrunner schon früh in Führung gehen müssen, als Bene Specker und Kapitän Toni Krinner beste Chancen leichtfertig vergaben.

Links unten eingeschlagen

Eine der wenigen brenzligen Situationen ergab sich nach einem Freistoß der Gäste von der Strafraumkante (21.). „Wir haben uns der unproduktiven Spielweise von Deisenhofen und deren ständiger Motzerei angepasst“, ärgert sich der HSV-Coach. Die nächste gute Torchance hatte wieder Bene Specker, abgeblockt aus kurzer Distanz. Dann aber legte er sich aus 25 Metern die Kugel zu einem Freistoß zurecht. Von Freund und Feind unberührt schlug das Spielgerät zum Ausgleich links unten ein (37.).

Jetzt verstärkte der HSV den Druck, schnürte den Gegner ein und es ergaben sich Chancen im Minutentakt. Die beste hatte Max Lechner, der den Ball nach einem krassen Abwehrschnitzer der Gäste unbedrängt an die Querlatte setzte (39.). 60 Sekunden später nutzte der Mittelstürmer die nächste Verwirrung im Deisenhofener Strafraum und setzte die Kugel per Hacke zur HSV-Führung in die Maschen (40.). „Das war kein Zufallstreffer, der kann so etwas mit seiner Technik“, lobt Lang.

Drittes Tor - kein Ärger

Während der Gegner im zweiten Durchgang kaum noch vor das HSV-Gehäuse kam, vergaben die Heilbrunner selbst beste Möglichkeiten. Bene Specker, Florian Kapfhammer oder Maxi Lechner hätten den Sack endgültig zumachen können. „Da müssen wir das dritte Tor machen. Dann ersparen wir uns viel Ärger“, moniert Lang. Die beste Chance vergab der für Lechner eingewechselte Dominik Drotleff, als er freistehend aus 16 Metern über das FC-Gehäuse zielte.

SV Bad Heilbrunn - FC Deisenhofen U 23 2:1 (2:1)

Tore: 0:1 (30.) Cosic, 1:1 (38.) B. Specker, 2:1 (40.) Lechner, – 10 Min. Zeitstrafe: Lukas Schuh (D’hofen/68., wiederholtes Foulspiel), – Zuschauer: 168.

SV Bad Heilbrunn: Hüttl - F. Schnitzlbaumer, T. Pföderl, Kapfhammer, Diemb - A. Specker, Tiedt - Krinner, Lechner (76. Dominik Drotleff), B. Specker (82., Sebastian Ammer), M. Schnitzlbaumer.