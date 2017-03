Leiß erhofft "drei dreckige Punkte"

Resenberger meldet sich endlich fit

FC Kochelsee-Schlehdorf - Wegen der intensiven Regenfälle der vergangenen Tage steht noch ein kleines Fragezeichen hinter dem Heimspiel des FC Kochelsee Schlehdorf gegen den MTV Dießen (Sonntag, 14.30 Uhr).

„Der Platz ist sehr tief, die Loisach sehr hoch“, philosophiert Trainer Andi Leiß, „mal schauen, was geht.“

Obwohl die Gäste vom Ammersee das Schlusslicht der Kreisklasse 3 sind, hat man in Dießen noch keineswegs die Flinte ins Korn geworfen. Die Verantwortlichen des MTV nutzten die Winterpause und stellten mit Peter Krems einen neuen Trainer vor. Der 50-Jährige aus Grafrath soll der Mission Klassenerhalt neues Leben einhauchen. Entsprechend vorsichtig äußert sich Leiß: „Dießen ist ein echter Prüfstein mit diesem frischen Wind im Team.“

Den hat Leiß auch in den eigenen Reihen entfacht – zuletzt bei einem viertägigen Trainingslager in Südtirol. Stürmer Anton Resenberger, der wegen einer Fußverletzung kein einziges Vorrundenspiel bestreiten konnte, ist wieder fit und torhungrig. Dafür muss Angreifer Matthias Leiß, der es vor dem Winter verletzungsbedingt auf drei Einsätze brachte, nun wegen einer Oberschenkelzerrung aussetzen. Mit Yuri Schindler fällt auch der FC-Goalgetter (6 Tore) aus: Für ihn steht erst ein längerer Neuseeland-Urlaub an, dann der prüfungsintensive Endspurt im Studium. Da kommt es Leiß gelegen, dass er mit Fidan Sefaj (Bichl) sowie Faton Sefaj und Leonard Vocaj (beide Penzberg) drei junge Spieler zum FCKS locken konnte. Leiß’ Ziel für den Auftakt: „Drei dreckige Punkte, damit wir nicht den Anschluss zu Platz zwei verlieren.“

FC Kochelsee Schlehdorf: Lutz/F. Sefaj – Simmeth, Reißenweber, Huber, Syrowatka – Weiß, S. Raffeiner, Daser, Lantenhammer – Sam, Resenberger – Vocaj, Krönauer, Beinhofer.

Text: Wolfgang Stauner

Quelle: fussball-vorort.de