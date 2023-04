Lenggries holt dank Förster-Traumtor Remis in Argelsried

Die SG Lenggries/Gaißach konnte bei Konkurrent TSV Argelsried nicht gewinnen. Nach frühem Rückstand holte die SG aber immerhin noch einen Punkt.

Argelsried – Mit nur einer Auswechselspielerin trat die SG zum Auswärtsspiel in der Kreisliga 2 an und erwischte keinen guten Start, denn schon bald gingen die Gastgeberinnen durch einen Freistoßtreffer von Jessica Bremora (8.) in Führung. Nach der Umstellung auf eine Doppelspitze machte Lenggries dann immer mehr Druck und kam in der zweiten Halbzeit noch stärker auf und hatte zahlreiche Chancen, um das Ergebnis zu kippen.

Die größte Möglichkeit bot sich Midijana Salihovic, sie scheiterte jedoch nach einem Alleingang. Im Anschluss an eine Ecke gab es den verdienten Ausgleich: Lucy Förster (56.) zirkelte die Kugel aus 20 Metern in den Winkel. Weitere Gelegenheiten blieben ungenutzt und so konnte der Punkteabstand zu den Tabellennachbarn nicht verkürzt werden. Ein besonderes Lob für ihre starke Leistung erhielt von Coach Tobias Frühholz die Defensivkraft Monika Probst. (dh)