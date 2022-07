„Sehr gut verteidigt“: Lenggrieser SC setzt sich in Benediktbeuern durch

Von: Nick Scheder

Der Lenggrieser SC (li.) setzte sich in einem Testspiel gegen den TSV Benediktbeuern durch. © Oliver Rabuser

Standesgemäß mit 2:0 (1:0) endete das Testspiel am Samstag beim Kreisklassisten TSV Benediktbeuern für den eine Klasse höher angesiedelten Lenggrieser SC.

Benediktbeuern/Lenggries – „Mit den Spielern, die zur Verfügung standen, haben wir uns ganz gut verkauft“, meint TSV-Trainer Thomas Neumeier. Aus dem Spiel heraus haben seine Beurer wenig zugelassen. Die Tore für Lenggries – durch Michael Schnaderbeck (8.) und Florian Freiberger (64.) – seien aus der Distanz gefallen. „Wir hatten sogar auch eine dicke Möglichkeit durch Benedikt Feicht“, meint Neumeier. Er musste einige Spieler ersetzen. „Die die auf dem Platz waren, haben ihre Sache ganz gut gemacht.“

Auch die Lenggrieser traten am Samstagnachmittag mit einer etwas ungewöhnlichen Formation und vielen neu besetzten Positionen an. „Ein gutes Testspiel für uns, weil wir viel ausprobieren konnten“, sagt der Lenggrieser Coach Stefan Simon. „Ich hätte gedacht, dass es knapper zugeht.“ Zumal die Gäste einige Stammspieler mit Junioren und A-Klasse-Spielern ersetzen mussten. Ins Tor stellten sich aushilfsweise die Feldspieler Max Scheck und in der zweiten Hälfte Benedikt Oefele. Sie bekamen nicht viel zu tun. „Weil wir sehr gut verteidigt haben“, sagt Simon. Hinten versuchte sich Lenggries mit einer Dreierkette. Felix Kreher, Sebastian Biagini und Maximilian Angermeier harmonierten gut und ließen wenig zu.

Lenggrieser SC: Tempo nach vorne hat gefehlt

Nur nach vorne vermisste der Lenggrieser Trainer ein wenig Tempo und saubere Abschlüsse. „Sonst wäre das Spiel vielleicht noch deutlicher ausgegangen.“ Generell, meint auch Neumeier, „war offensiv eher wenig los“. Bei seinem Team hat er vor allem noch konditionelle Probleme ausgemacht.

Der Lenggrieser Torjäger und Aushilfs-Keeper Scheck, der seine Karriere eigentlich beenden wollte, kann sich durchaus vorstellen, ein paar Wochen lang beim LSC zwischen den Pfosten auszuhelfen. Solange, bis Maxi Kleim seinen gebrochenen Zehen auskuriert hat.