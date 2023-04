Lenggries II und Wörnsmühl teilen sich die Punkte im Keller – ein Remis, das keinem richtig hilft

Gut zu tun hatte die LSC II-Abwehr mit Stefan Rinner (li.) gegen die Wörnsmühler Angreifer um Alexander Schneider. Foto: Hans Demmel © Hans Demmel

Mit einem Sieg hätte sich entweder der Lenggrieser SC II oder der SC Wörnsmühl etwas Luft nach hinten verschaffen können.

Lenggries – Nach dem doch etwas überraschenden 3:0-Erfolg der SG Tegernseer Tal gegen den Tabellenzweiten TSV Hartpenning im Nachmittagsspiel war das Schlusslicht den beiden direkt aufeinandertreffenden Konkurrenten ziemlich nahegekommen. Doch Lenggrieser SC II und SC Wörnsmühl teilten sich die Ausbeute beim 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Die Gastgeber, durch viele Trainingseinheiten auf dem Kunstrasen gut mit dem Geläuf vertraut, erwischten den besseren Start, waren gleich am Drücker. Zweimal hatte zunächst Yasim Filiz die Möglichkeit, die Hausherren in Führung zu schießen, blieb jedoch erfolglos. Dann tauchte Antony Hartmann alleine vor Gästekeeper Thomas Schönauer auf, hatte jedoch sein Visier nicht richtig eingestellt.

Beim ersten Angriff der Gäste lag die Kugel dann im LSC-Kasten. Doch Schiedsrichter Hans Gleißner hatte zuvor ein Foulspiel gesehen. Dafür durften wenig später die Lenggrieser jubeln: Einen Schuss von Michael Demmel konnte Schönauer zwar noch abwehren. Aber Michael Schnaderbeck war zur Stelle und traf per Abstauber zur 1:0-Führung. Nahezu in der gleichen Minute gab es noch die Chance, den Vorsprung auszubauen. Doch Keeper Schönauer reagierte schnell, hielt seine Mannschaft im Spiel.

Wörnsmühl wurde mit zunehmender Spieldauer besser. So war der 1:1-Ausgleich nicht unverdient. Matthias Fichtner lenkte einen streng an die Fünfmetergrenze getretenen Freistoß per Direktannahme in die Maschen. Und Fichtner hatte sogar noch zwei gute Möglichkeiten zur Halbzeitführung.

Nach Wiederbeginn war zunächst wieder Lenggries am Zug, ging durch Alexander Endler ein zweites Mal in Führung. SCW-Trainer Klaus Wörndl: „Aber es war fast eine Wiederholung der ersten 45 Minuten. Unsere Chancen häuften sich, das war ein Füllhorn voller Möglichkeiten.“ Und so traf Thomas Wörndl auch zum letztlich verdienten 2:2-Endstand. „Wir müssen uns aber auch bei unserem Keeper bedanken, der mit zwei hervorragenden Paraden das Unentschieden gerettet hat“, lobt der SCW-Coach.

Ein Remis mit dem die Trainer beider Seiten zufrieden waren, das jedoch keiner Mannschaft so wirklich vorwärts hilft. (Hans Demmel)