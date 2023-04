Lenggrieser SC: Torfabrik macht gegen Habach Pause

Von: Roland Halmel

Der Treffer von Jakob Gerg war zu wenig, um beim ASV Habach zu punkten. © rh

Die Torfabrik des Lenggrieser SC, die zum Auftakt der Aufstiegsrunde zuhause gegen Ohlstadt sechs Tore produziert hatte, legte beim ASV Habach eine Schaffenspause ein.

Habach – Dem LSC gelang nur ein Treffer und unterlag somit 1:2. „Gefühlt haben wir uns selbst besiegt“, ärgerte sich LSC-Coach Stefan Simon, nachdem sein Team zu einfache Gegentore zuließ und beim Abschluss patzte.

„Nach dem Ausgleich haben wir ein bisschen den Faden verloren“, wunderte sich Simon, dass Jakob Gergs Treffer seiner Truppe keinen Auftrieb gab. Zudem haderte er mit dem Unparteiischen, der bei zwei kniffligen Abseitsentscheidungen mit Toren gegen den LSC entschied. „Für mich war das kein Abseits“, grummelte Simon, dessen Team in den ersten Minuten enorm unter Druck stand. Maxi Kleim im Lenggrieser Kasten wurde bei einem Freistoß von Felix Habersetzer (4.) und einer Chance von Maxi Nebl (5.) gleich warmgeschossen. Pech hatte Sebastian Biagini, der einen unsauber geklärten Freistoß an die Latte hämmerte. Turbulent wurde es in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Nach einer kurz ausgeführten Ecke erzielte Felix Habersetzer per Kopf das 1:0. Damit war aber noch nicht Halbzeit. Bei einem langen Ball verschätzte sich ASV-Schlussmann Eugen Brenninger. Das Spielgerät blieb wegen des stärker werdenden Winds fast stehen, so dass Jakob Gerg herankam. Sein Schuss auf das leere Tor verpasste das Ziel aber um ein paar Zentimeter.

Gleich nach dem Wechsel machte er es besser. Nach einem guten Zuspiel narrte Gerg seinen Gegenspieler, um mit einem platzierten Flachschuss zum 1:1 auszugleichen. Die Hausherren versuchten sofort zu antworten. Nebl (53.) zielte aber vorbei. Dafür bereitete er im Anschluss bei einem Konter der Habacher die neuerliche Führung vor. Sein Pass landete bei Michael Baumgartner, der zum 2:1 vollendete. Der Torschütze kassierte danach eine Zehn-Minutenstrafe. In Überzahl drängten die Lenggrieser auf den Ausgleich. Jakob Gerg (81.) hatte ihn auch auf dem Fuß, er scheiterte aber an Brenninger. In der hektischen Schlussphase, bei personeller Gleichzahl, da Biagini vom LSC auch noch eine Zeitstrafe absitzen musste, brachten alle Angriffsversuche der Gäste nichts mehr ein. (Roland Halmel)

ASV Habach – Lenggrieser SC 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 (45+1.) F. Habersetzer, 1:1 (48.) J. Gerg, 2:1 (58.) Baumgartner. – Schiedsrichter: Christian Heinz (FSV Eching). – Zuschauer:150.

LSC: Kleim – Laß (70. Mi.Gerg), M. Angermeier, Mürnseer (84. Hartmann), Biagini – Ma. Gerg, L. Gerg (84. Demmel), Fischhaber, Schnaderbeck (70. Kreher) – J. Gerg, Dix.