Lenggrieser SC besiegt in einem rassigen Derby SC Rot-Weiß mit 5:2

Am verdienten 5:2-Sieg des Lenggrieser SC gab es nichts zu deuteln, doch Liga-Neuling SC Rot-Weiß schlug sich überaus achtbar.

Lenggries/Bad Tölz – Nach jahrzehntelanger Pause sind am Samstagnachmittag wieder einmal der Lenggrieser SC und der SC Rot-Weiß Bad Tölz in einem Punktspiel aufeinandergetroffen. Das Novum: in der Kreisliga. Standesgemäß siegten die Hausherren – von den meisten Konkurrenten zum Favoriten der Gruppe 1 erkoren – beim Revival mit 5:2. „Wir haben die Tölzer meist gut im Griff gehabt“, urteilte LSC-Trainer Stefan Simon. „Allerdings hätte ich mir noch mehr Ballbesitz gewünscht.“

Estners Verletzung überschattet Derby

Schmerzten bei den Gästen die beiden Strafraumfouls von Benedikt Ertl, die zwei kaltschnäuzig verwandelte Elfer von Leo Gerg nach sich zogen, so war eine an sich harmlose Szene in der 73. Minute der Stimmungskiller der gesamten Begegnung: Der zweifache Rot-Weiß-Torschütze Marinus Estner sprang über Kilian Mürnseer und knickte bei der unglücklichen Landung mit dem linken Knie weg. Eine schlimme Knieverletzung steht zu befürchten, denn nach minutenlanger Behandlung auf dem Feld musste der Unglücksrabe im Sanka abtransportiert werden. Zu diesem Zeitpunkt war die Partie indes bereits entschieden.

Zwei „baugleiche“ Tore über rechts

Schon der Auftakt ließ auf ein rassiges Isarwinkler Derby hoffen; die gut 400 Zuschauer mussten ihr Kommen jedenfalls nicht bereuen. Kaum war der Anstoß erfolgt, düsten die Tölzer über rechts auf den Lenggrieser Kasten. Abu Swid auf Fatih Kocyigit, und der prüfte erstmals Maxi Kleim, dem vom Zehenbruch nichts mehr anzumerken war. Es folgte zwei annäherend „baugleiche“ Tore der Hausherren: Flanke von links, erst von Jakob Gerg, dann von Michael Schnaderbeck getreten, und der in der Mitte lauernde Michael Demmel war zweimal der Vollstrecker. „Das war schon ein Auftakt nach Maß“, freute sich der Goalgetter, „ich kann mich nicht erinnern, wann ich jemals zwei Tore in fünf Minuten erzielt habe.“

Estners Hammer unter die Latte zum 1:2

Auch wenn die Lenggrieser in der Folgezeit ein deutliches Chancenplus verbuchten, so ließen sich die Rot-Weißen von dem Doppelschlag nicht beirren. Sie blieben bissig im Mittelfeld und strebsam nach vorne. Eine dieser Offensivakzente hämmerte Marinus Estner nach einer kurz ausgeführten Ecke zum Anschluss millimetergenau unter die Latte. „Beim Abschlusstraining am Freitag haben wir das geübt“, verriet RW-Trainer Sebastian Wagner, „aber da sind alle Schüsse in den Himmel gegangen.“

+ Sieger im Zweikampf: Michael Demmel (re.) – hier gegen Benedikt Ertl – erzielte in fünf Minuten zwei Tore. © Hans Demmel

In den folgenden knapp 30 Minuten bis zur Pause bauten die Lenggrieser ihre Dominanz aus. Sebastian Dix, erneut Demmel, Schnaderbeck und Jakl Gerg – sie alle hatten das 3:1 auf dem Schlappen; doch entweder fehlte die finale Präzision oder Schlussmann Sigi Bahner war auf dem Posten. Und so bedurfte es eines Patzers von Verteidiger Ertl: Schnaderbeck hatte sich die Kugel zu steil vorgelegt, nahm aber das Ertl’sche Bein dankbar als Abflugrampe an – und bekam auch den (berechtigten) Elfer. „Echt deppert“, kasteite sich der Übeltäter nach dem Schlusspfiff selbst verbal.

Leo Gerg in allen Belangen stabil

Leo Gerg gab nicht nur einen stabilen Sechser ab, sondern auch einen präzisen Elferschützen: Zweimal verlud er Bahner eiskalt. Denn auch beim zweiten Mal ließ er sich die Gelegenheit nicht entgehen. Diesmal war Ertl LSC-Offensivmann Jakl Gerg in die Parade gefahren, wenn auch mit leichtem Ballkontakt. „Damit war die Partie entschieden“, räumte Wagner ein, rechnete seiner Mannschaft allerdings hoch an, „dass sie nie aufgegeben hat“. Denn nach Estners 2:3-Anschluss hatte es für ein paar Minuten so ausgesehen, als könnte der Liganeuling noch etwas reißen, doch nach dem 4:2 ging bei den Rot-Weißen nicht mehr viel zusammen.

Für einen hatte das abschließende 5:2 allerdings dann doch mehr Bedeutung als nur statistischen Wert: für Antony Hartmann. Seinen ersten Auftritt bei den Männern krönte der Lenggrieser Youngster sogleich mit dem Premiere-Tor in der Ersten. „Besser kann’s beim Einstand nicht gehen“, feixte der Stürmer, „da hatte ich halt den richtigen Riecher.“ Und Trainer Simon sekundierte: Da sieht man halt, dass er ein gelernter Stürmer ist.“

Lenggrieser SC – SC RW Bad Tölz 5:2 (3:1)

Tore: 1:0 (2.) Demmel, 2:0 (7.) Demmel, 2:1 (18.) Estner, 3:1 (40.) L Gerg (EM), 3:2 (56.) Estner, 4:2 (61.) L. Gerg (EM), 5:2 (90.) Hartmann. – Schiedsrichter: Peter Rascher (TSV Alling). – Zuschauer: 400.

LSC: Kleim – Angermeier, Biagini Kreher – Mürnseer (80. Rinner), L. Gerg, Freiberger (69. Hartmann), Dix, J. Gerg – Schnaderbeck (69. M. Gerg), Demmel (69. Scheck).

RW: Bahner – Dogan, Ertl (74. Ackermann), Horwath (74. Bergkofer), Wegner (46. Sahiti) – Rinshofer (68. Muck), Geisler, Kocyigit, Abu Swid, Sahiti – Fottner, Estner (84. Sakal).