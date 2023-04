Ohne Gerg und Endler - Lenggries braucht kühlen Kopf gegen Haushamer Emotionalität

Von: Wolfgang Stauner

Einen Heimsieg und eine Auswärtsniederlage verbuchten die Lenggrieser um Jakob Gerg (li.) und Kilian Mürnseer in der Vorrunde. Heute soll’s erneut ein Dreier werden. Foto: Patrick Staar © Patrick Staar

Der LSC will nachlegen. Am Freitagabend möchte die Mannschaft von Stephan Leitner gegen die SG Hausham den nächsten Sieg einfahren.

Lenggries – Der Lenggrieser SC hat sich beim 6:0 gegen den TSV Peißenberg ordentlich warmgeschossen. Am fünften Spieltag der Meisterrunde soll die SG Hausham am Freitagabend (19.30 Uhr) auch den Sturmlauf der Isarwinkler abbekommen. Ein erneutes Sixpack erwartet LSC-Trainer Stefan Simon zwar nicht, mit einem weiteren Dreier gegen die schwächelnden Knappen liebäugelt er gleichwohl.

Nach der Vorrunde lag das Team von Stephan Leitner noch fünf Punkte und einen Rang vor dem LSC, doch in der Meisterrunde sind die Haushamer punktemäßig kaum vom Fleck gekommen – mit lediglich zwei Unentschieden sind sie inzwischen ans Tabellenende durchgereicht worden. Und die zwei Zähler heimsten die Haushamer auch nur dank der Strafstoßkünste von Lukas Grill ein, der sowohl in Peißenberg als auch beim Tabellenzweiten Habach vom Punkt aus traf.

Lenggrieser SC: Trainer Simon fordert kühlen Kopf gegen SG Hausham

Wie blank die Nerven beim einstigen Aufstiegsaspiranten liegen, zeigte die jüngste Partie in Habach: Der 1:1-Ausgleich der Hausherren fiel in der Nachspielzeit per Handelfmeter; außerdem kassierte die SG nach den regulären 90 Spielminuten noch drei gelb-rote Karten.

Simon weiß um die „Emotionalität und Körperlichkeit der Haushamer. Sie spielen immer am Limit. Bei unserer 1:2-Niederlage in Hausham haben wir uns deswegen extrem schwer getan. Irgendwie haben wir uns in den Zweikämpfen, im Gemecker und im Diskutieren verloren.“ Deshalb heißt es heute: kühlen Kopf bewahren.

Lenggrieser SC: Trainer Simon will trotz dünner Personaldecke auf Sieg spielen

Der Lenggrieser Coach hat keinen Zweifel daran, dass es erneut ein heißer Tanz wird. Zum einen, weil auf dem großen, ungewohnten Rasenplatz gespielt wird. Nur einmal – in Habach – trat der LSC bislang nach der Winterpause auf natürlichen Geläuf an und verlor prompt 1:2. Zum anderen, weil die Isarwinkler personell ziemlich dünn besetzt sind.

Verteidiger Michael Gerg gibt der Meisterschule wieder den Vorrang und wird bis Saisonende keinen Einsatz mehr absolvieren können. Für ihn rückt Kilian Mürnseer in die Startelf. Mathias Gerg ließ das Training wegen Leistenbeschwerden zweimal ausfallen, und Leo Gerg zwickt’s immer wieder im Knie. Zu allem Überfluss hat sich Joker Alexander Endler bei einem Spiel mit der Reserve eine Gehirnerschütterung eingehandelt. Trainer Simon ist dennoch pragmatisch: „Das soll uns nicht daran hindern, auf Sieg zu spielen.“ (WOLFGANG STAUNER)

Lenggrieser SC

Kleim – Laß, Kreher, Angermeier, Mürnseer – Ma. Gerg (?), Biagini, Dix, L. Gerg, J. Gerg – Fischhaber – Hartmann, Schnaderbeck, Rinner.