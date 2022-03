Lenggrieser SC: Tabellenführung dahin

Von: Oliver Rabuser

Oft die Zentrumsspieler nicht gefunden: Max Scheck (li.) vergab die beste LSC-Chance gegen Deisenhofen (re. Jakob Gerg) und schied später mit einer Fersenprellung aus. © Rabuser

Der Lenggrieser SC verlor beim FC Deisenhofen U 23 mit 0:2, zeigte nicht die notwendige Gegenwehr. Für den Trainer kam der Rückschlag nicht ganz unerwartet.

Deisenhofen/Lenggries – Stefan Simon suchte nicht nach Ausflüchten. Es sei eine „verdiente Niederlage“ gewesen, seine Mannschaft war offensiv „zu wenig aktiv“ und „zu statisch“. Ein Umstand, der bereits beim Spiel in Miesbach zu beobachten war. „Wir tun uns schwer mit der Dynamik“, erläutert Simon. Das Team sei „im Kopf nicht ganz frisch“. Er werde bei den kommenden Trainings versuchen, wieder Zug in die Mannschaft zu bekommen und den Fokus zu schärfen. „Man kann von uns mehr erwarten“, räumt Simon ein.

Das illustrierte die Niederlage in Deisenhofen gut. Ein top-ausgebildetes Team traf auf eine nicht optimal vorbereitete Mannschaft, die einige Ausfälle zu verkraften hatte. Kaum einmal setzten sich die Lenggrieser in Zweikämpfen durch oder brachten den Ball geordnet in die Angriffszone. So ließ der Rückstand nicht lange auf sich warten. Bei einem weiten Einwurf machte Simon „keine gute Staffelung“ in seiner Hintermannschaft aus. Zwar wurde der Ball nach Außen geklärt, die anschließende Hereingabe nicht entschlossen verhindert, sodass Koken Kuroki zum 0:1 einschießen konnte.

Gebrauchter Nachmittag für die Lenggrieser

Die Bemühungen der Gäste endeten hingegen in der Entstehung. Hin und wieder gab es Räume für Hereingaben. „Aber wir finden den Zentrumsspieler nicht“, urteilt Simon. Max Scheck hätte bei der größten LSC-Chance quer auf Jakob Gerg legen müssen. So verpuffte der Abschluss beim Keeper. Scheck musste zudem im zweiten Abschnitt wegen einer Fersenprellung passen. Simon glaubt, dass der Torjäger wenigstens zwei Wochen pausieren muss.

Beim 0:2 ließ LSC-Tormann Maxi Kleim einen Flatterfreistoß prallen, was sich Fabian Giesen durch entschlossenes Nachrücken zunutze machte. Dass Maxi Angermeier mit Platzwunde ausschied – das i-Tüpferl auf einem gebrauchten Nachmittag. (or)

FC Deisenhofen U 23 - Lenggrieser SC 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 (14.) Kuroki, 2:0 (70.) Giesen. – Zuschauer: 50.

LSC: Kleim, Schnaderbeck, Gerg, Angermeier, Fischhaber, Filiz, J. Gerg, F. Adlwarth, Scheck, Dix, Biagini. Eingew.: Schlick, Reiser.