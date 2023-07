Moral gezeigt in intensivem Spiel: Lenggries dreht Rückstand gegen Deisenhofens U19

Von: Nick Scheder

Antony Hartmann (re.) brachte den LSC gegen Deisenhofens U19 mit 4:2 in Führung. © Archiv

Beim Testspiel zwischen dem Lenggrieser SC und der U19 Deisenhofens drehte der SC einen Rückstand. Am Ende gehen sie sogar als Sieger vom Platz.

Lenggries – Aussagekräftiges, torreiches und ansehnliches Testspiel: Mit 4:3 (0:1) setzte sich der Lenggrieser SC am Sonntag gegen die Bayernliga-Junioren des FC Deisenhofen durch. „Ein richtig guter Kick von beiden Mannschaften“, freut sich der Trainer des Kreisligisten, Stefan Schubert. Auch die Einstellung seines Teams überzeugte ihn: „Nach 0:2-Rückstand haben wir Moral gezeigt und uns zurückgekämpft.“

Der neue Übungsleiter wollte seiner jungen Mannschaft ein paar Dinge im Anlaufverhalten näherbringen. Dass dabei noch der eine oder andere Fehler passiert, der Ball auch mal quergespielt wird, sei völlig normal, müsse halt noch abgestellt werden. Aber Schubert hat auch viel Positives gesehen: „Und als unser Spiel funktioniert hat, haben wir auch unsere Torchancen gut genutzt.“

In einem sehr intensiven Spiel kassierten die Gastgeber allerdings erst einmal zwei Gegentore bis kurz nach der Halbzeit. Doch dann setzten die Lenggrieser seine Vorgaben immer besser um, spielten sich durchaus schöne Tore heraus und setzten auch teilweise die Deisenhofener Hintermannschaft gut unter Druck.

Max Merklinger (65.) und Alexander Endler (74.) glichen aus. Antony Hartmann drehte die Partie mit einem Traumtor per Hacke (78.) und einem weiteren Treffer (80.) auf 4:2, bevor die Gäste noch zum 3:4-Endstand verkürzten. Als nächstes steht das Derby in Heilbrunn am kommenden Samstag auf dem Programm. (NICK SCHEDER)