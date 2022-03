„Wir haben da noch eine Rechnung offen“: Lenggrieser SC fordert FC Deisenhofen II im Spitzenspiel

Von: Patrick Staar

Anders präsentieren wollen sich die Lenggrieser um Jakob Gerg (li.) als beim 0:4 im Hinspiel gegen Deisenhofen. © Ewald J.Scheitterer (Archiv)

Spitzenspiel in der Kreisliga 1: Der Tabellendritte FC Deisenhofen II empfängt am Samstag (13 Uhr) den Spitzenreiter Lenggrieser SC.

Lenggries – „Wir haben da noch eine Rechnung offen und wollen uns von einer anderen Seite präsentieren“, sagt LSC-Sprecher Sebastian Biagini im Hinblick auf die 0:4-Pleite im Hinspiel. Er prophezeit: „Das wird auf alle Fälle eine interessante Partie.“

Für die damalige Niederlage gab es Gründe. Zum einen waren die Lenggrieser Mitte August ersatzgeschwächt. Zum anderen ist Deisenhofen ein unangenehmer Gegner. Sebastian Biagini gerät geradezu ins Schwärmen, wenn er den Wochenend-Kontrahenten beschreibt: „Deisenhofen ist jung und spielstark, alle Spieler genießen eine super Ausbildung – technisch ist das wahrscheinlich die beste Mannschaft der Liga.“ FCD-Manager Franz Perneker sieht in der für ein Reserveteam ungewöhnlichen personellen Konstanz das Erfolgsrezept: „Wichtig ist, dass wir eine eingespielte Mannschaft haben. In den letzten Spielen waren acht, neun Leute immer dabei.“ So holte der FCD in den fünf Spielen vor der Winterpause stattliche 13 Punkte. Pernekers Ansicht nach steht das Beste noch bevor: „Erfahrungsgemäß spielen wir eine Superrückrunde.“ Biagini erwartet, dass der Gegner am Samstag extrem stark aufgestellt ist, da die A-Junioren spielfrei sind.

Die Lenggrieser wollen hingegen versuchen, über die Zweikampfstärke ins Spiel zu kommen. Dies gelang zuletzt beim 3:1 in Miesbach nur bedingt, der Auftakt nach der Winterpause war geprägt von Fehlern. Es gibt aber einiges, das für den LSC spricht. Mit zwölf Punkten aus den letzten fünf Spielen müssen sie sich ebenfalls nichts verstecken. Zudem können sie mit einer starken Aufstellung antreten. Torjäger Luis Jendrzej verpasste aufgrund einer hartnäckigen Corona-Erkrankung einen großen Teil der Vorbereitung, kommt nun aber Woche für Woche besser in Schuss. Weitere Durchschlagskraft bekommt der Kader durch die Rückkehr von Stürmer Thomas Fischhaber, der sich mittlerweile von einer Stammzellen-Spende erholt und in der Vorbereitung in starker Form präsentiert hat.

Mit einem Sieg könnte Deisenhofen in der Tabelle an Lenggries vorbeiziehen, gleichwohl will Biagini von keiner richtungsweisenden Partie sprechen: „Wirklich wichtig sind die Spiele gegen die anderen Teams – die konstanteste Mannschaft wird am Ende vorne stehen.“ Seine Prognose für die Rückrunde: „Es wird spannend.“ (Patrick Staar)

Lenggrieser SC

Kleim - M. Schnaderbeck, Mi. Gerg, Angermeier, Biagini - Ma. Gerg, Dix, Filiz, Jendrzej - J. Gerg, Scheck - F. Adlwarth, St. Reiser, Hofer, Schlick, Fischhaber, Paul, F. Nar (ETW).