Spielunterbrechung kann Lenggries II nicht bremsen – Scheck mit Hattrick gegen Hartpenning

Der dritte Streich: Max Scheck (re.) trifft in der 23. Minute der Nachspielzeit zum 4:0-Endstand. © hans demmel

Die Begegnung zwischen der Lenggrieser Reserve und dem TSV Hartpenning musste kurzzeitig unterbrochen werden. Das Spiel gewann der LSC nach Wiederanpfiff mit 4:0.

Lenggries – Bei herrlichem Fußballwetter begann die Partie zwischen dem Lenggrieser SC II und den Gästen vom TSV Hartpenning. Mitte der zweiten Halbzeit zogen jedoch dunkle Wolke über dem Brauneck auf, zehn Minuten vor Spielende blieb Schiedsrichter Wolfgang Kling schließlich keine andere Wahl, als die Begegnung zu unterbrechen. Golfballgroße Hagelkörner prasselten hernieder. Beim Stande von 2:0 für die Hausherren suchten Akteure und Zuschauer schnellstens Schutz.

Nach einer verdienten Führung für die Gastgeber, hatte es zu Beginn nicht unbedingt ausgesehen. Tatsächlich hatten die Gäste zunächst mehr Ballbesitz, Zwingendes sprang allerdings nicht heraus. Beinahe als hätten die Lenggrieser einen Wachrüttler benötigt, drehte sich das Geschehen nach einem – zu diesem Zeitpunkt überraschenden – Knaller an den Winkel von Jonas Filgertshofer. LSC II-Coach Martin Kerwien kommentierte es so: „Wir haben etwas Zeit benötigt, um in Schwung zu kommen, doch dann sind uns ganz gute Spielzüge gelungen.“

Lenggrieser Reserve in der Offensive effektiv und defensiv konsequent – Max Scheck mit Hattrick

Die Platzherren wurden nun immer tonangebender. Der Lenggrieser Keeper Alexander Tausend musste zwar noch einen Schuss von Lukas Noderer zur Ecke lenken, viel mehr brachte Hartpenning aber nicht mehr zustande. Maxi Schmid bediente auf der anderen Seite Torjäger Max Scheck, und der markierte die Lenggrieser Führung. Scheck war es auch, der in der 31. Minute auf 2:0 erhöhte: „Da hat mir der Forster Hias direkt auf den Fuß geköpft“, beschrieb der Torschütze die Szene.

Von Hartpenning kam anschließend wenig. Auch ein Aufbäumen nach der Unterbrechung gab es nicht. Dafür waren die Hausherren umso mehr in Spiel- und Torlaune. Max Merklinger traf gleich nachdem Wolfgang Kling wieder angepfiffen hatte, und Scheck vollendete nach einer flachen Hereingabe mit seinem dritten erfolgreichen Abschluss zum 4:0 (2:0)-Endstand. Ein selbst in dieser Höhe verdienter Erfolg. Lenggries nutzte nicht nur seine erspielten Chancen, sondern zeigte sich auch in der Defensivarbeit konsequent und sicher. (HANS DEMMEL)

Lenggrieser SC II - TSV Hartpenning 4:0 (2:0)

Tore: 1:0 (20.) Scheck, 2:0 (31.) Scheck, 3:0 (90.+22) Merklinger, 4:0 (90.+23) Scheck.

Schiedsrichter: Wolfgang Kling. - Zuschauer: 100.

LSC II: Tausend - St. Reiser, Gutt, Haug, Ch. Gerg, Filgertshofer, Forster, Scheck, Merklinger, Endler, Schmid - Keck, Wasensteiner, Kerwien, Filiz.