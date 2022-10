Lenggrieser SC ist fokussiert auf das erste Endspiel

Von: Wolfgang Stauner

Gegen kompakte Miesbacher müssen sich die Lenggrieser um Sebastian Dix (re.) stemmen. Im Hinspiel gaben sie eine 2:0-Führung aus der Hand. © Patrick Staar

Verfolger Lenggrieser SC gastiert beim Spitzenreiter SV Miesbach. LSC-Trainer Simon weiß um die Gefährlichkeit von SVM-Stürmer Josef Sontheim und baut auf „eigene Stärke“.

Lenggries – Bereits das Hinspiel im Isarstadion zwischen dem Lenggrieser SC und dem SV Miesbach war das Top-Duell der Kreisliga 1, das Rückspiel am Samstag (14 Uhr) verdient erst recht das Prädikat Spitzenspiel. Denn beide Team haben eine überragende Rückrunde – mit je einem Unentschieden – gespielt und sind inzwischen am ehemaligen Tabellenprimus Hausham vorbeigezogen.

Bonuspunkte für die ersten drei Plätze

Hinter dem Minimalziel, die Qualifikation für die Meisterrunde nach der Winterpause, haben die Teams von Stefan Simon und Hans-Werner Grünwald also bereits einen dicken Haken gesetzt. Jetzt kommt die Kür: Es werden die Bonuspunkte für die drei Plätze ausgespielt. LSC-Coach Simon spricht dabei von zwei Endspielen, denn auch die drittplatzierten Haushamer sind noch in Schlagdistanz. „Wichtig ist, dass wir uns jetzt auf das erste der beiden Endspiele fokussieren“, fordert Simon.

2:2-Remis im Hinspiel

Das Hinspiel endete mit einem für die Hausherren schmeichelhaften 2:2-Unentschieden. Trotz eines 2:0-Vorsprung brachten die Lenggrieser die Führung nicht über die Zeit. Maßgeblich verantwortlich war dabei auf Miesbacher Seite deren Goalgetter Josef Sontheim, Torschütze zum 1:2 und Passgeber zum 2:2. Sontheim hat inzwischen 15 Mal ins Schwarze getroffen und ist der überragende Torjäger aller vier Kreisligen. Entscheidend sei, so Simon, „die Anspiele auf Sontheim in die Spitze zu unterbinden“.

Wir haben unsere eigenen Stärken.“

Doch zu sehr wollen sich die Lenggrieser nicht auf den Top-Stürmer kaprizieren. „Wir haben unsere eigenen Stärken, und die müssen wir zeigen.“ Die liegen im Kombinationsspiel nach vorne; die LSC-Cracks haben mit 39 Torerfolgen nur einen weniger als die Hausherren. Allerdings sind diese auf deutlich mehr Spieler verteilt: Leo Gerg, Felix Kreher, Michael Schnaderbeck, Florian Freiberger oder Jakob Gerg – sie alle haben bereits drei oder mehr Tore erzielt. Pech, dass ausgerechnet Oberkanonier Michael Demmel (8 Tore) wieder auswärts auf der Meisterschule weilt. „Personell“, räumt Simon ein, „könnte es durchaus besser sein.“ Stefan Rinner, Michael und Hias Gerg sowie Thomas Fischhaber fallen allesamt mit Muskelverletzungen aus; Yasim Filiz ist erkrankt. Immerhin kommt Felix Merklinger vom Studium in Stuttgart zur Stippvisite in den Isarwinkel und vermutlich auch zum Einsatz. Alexander Endler steht erstmals in der Startelf. Trainer Simon geht zuversichtlich ins erste Endspiel: „Wir haben es selbst in der Hand.“

Lenggrieser SC: Kleim – Mürnseer, Kreher, Biagini, Angermeier – Freiberger, Dix, L. Gerg, Endler – J. Gerg, Schnaderbeck – Merklinger, K. Demmel, Hartmann, Müller (?).