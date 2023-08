Gewaltiger Umbruch: Lenggrieser SC mit neuem Trainer und ohne drei vormalige Leistungsträger

Der Lenggrieser SC hat vor der Kreisliga-Saison 2023/24 keine Zielvorgabe angegeben. © esc

Beim Lenggrieser SC ist der Umbruch bereits im vollen Gange. Nicht nur setzt der Verein mehr auf Jugendspieler, auch das Trainerteam ist neu formiert.

Lenggries – „Bei uns findet gerade ein gewaltiger Umbruch statt. Ein neues Trainerteam und drei Abgänge ehedem wichtiger Spieler nach Holzkirchen in die Landesliga. Aus diesen Gründen gibt es heuer überhaupt keine Zielvorgabe“, fasst Fußball-Abteilungsleiter Florian Schauer die aktuelle Situation beim Lenggrieser SC kurz zusammen. So verweist er auch darauf, dass die Mannschaft zuletzt in der Partie gegen die U19 der SpVgg Unterhaching gerade einmal einen Altersdurchschnitt von 22,8 Jahren aufwies.

Und der neue Trainer Stefan Schubert fügt an: „Wenn wir es in die Aufstiegsrunde schaffen sollten, würde es mich freuen; wenn es lediglich die Abstiegsrunde wird, wäre das auch nicht unbedingt ein Beinbruch.“

„Was tabellarisch am Schluss herauskommt, ist für mich absolut nicht entscheidend.“

Als überaus erfreulich betrachtet das Trainerteam, dass erneut fünf junge Kräfte aus dem eigenen Nachwuchsbereich zum Kader gestoßen sind. Allmählich aufgebaut werden soll zudem der junge Torhüter Alexander Tausend. Apropos Torhüter: „Seit unser Stammkeeper Maxi Kleim mit Torwart-Trainer Günther Hornung zusammenarbeitet, entwickelt er sich geradezu grandios“, lobt Schubert seine Nummer eins im Tor geradezu überschwänglich.

„Was tabellarisch am Schluss herauskommt, ist für mich absolut nicht entscheidend“, betont der neue Headcoach und fährt fort: „Wir haben taktisch neue Ideen, wollen eine andere Grundordnung in die Mannschaft reinbringen. Da ist es doch völlig logisch, dass das eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen wird, bis das sitzt.“ Das Wichtige hierbei sei, die neue Spielidee in die Köpfe rein zu bekommen, um sich anschließend langsam weiterzuentwickeln.

Stefan Schubert setzt auf Pressing-Taktik – SV Miesbach als Favorit in der Kreisliga

Als absolut wichtig dabei erachtet der Nachfolger von Stefan Simon dabei, „dass alle Mann richtig Bock haben“. So sieht der 53-Jährige als wichtigen Fingerzeig in der Entwicklung die überaus gute Trainingsbeteiligung: „Vom ersten Tag an haben wir jedes Mal rund 30 Mann im Training. Das ist schon sehr gut.“

Er sieht es als großen Vorteil, dass die Vorgaben der Vereinsführung in Lenggries sich mit seinen Ideen decken. So fängt etwa nach seiner Vorstellung das Verteidigen bereits bei den drei Sturmspitzen an: „Die müssen bei Verlust sofort versuchen, mit Anlaufen den Ball wieder zurückzuerobern.“

Vor allem freut ihn, dass die Mannschaft mit dem neuen System bereits weiter ist, als er es ursprünglich vermutet hat: „Auch ein Zeichen dafür, dass alle mitziehen und vor allem sehr lernwillig sind.“ Als Favoriten in der Kreisliga 1 sieht Schubert den SV Miesbach, betont aber: „Wer Meister werden will, der muss erst einmal uns zweimal schlagen.“ (Ewald Scheitterer)