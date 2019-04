Lenggries gegen Habach: Schlacht um den Relegationsplatz

LSC-Sprecher Biagini: „Wir sind heiß auf das Spiel“

von Nick Scheder

Der Lenggrieser SC hat sich in eine komfortable Ausgangsposition manövriert: Durch den Sieg im Nachholspiel gegen Kreuth hat die Mannschaft von Willi Link vier Punkte Vorsprung auf Verfolger Habach, bei dem sie diesen Samstag (15 Uhr) zum direkten Duell antritt.

Lenggries – Es geht um Rang zwei in der Kreisliga 1, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt. Vor allem der Gegner sei nun unter Druck, meint LSC-Sprecher Sebastian Biagini: „Habach muss gewinnen. Uns reicht ein Punkt, um den Vorsprung konstant zu halten.“

Streng genommen sind die Lenggrieser mit einem Unentschieden aber nicht zufrieden. „Wir sind heiß auf das Spiel, voll motiviert für einen Sieg“, sagt Biagini. Dafür muss seine Mannschaft allerdings erst einmal das Bollwerk der Habacher durchbrechen: 17 Gegentore sind zweitbester Wert der Kreisliga hinter Tabellenführer Brunnthal (15). „Der ASV arbeitet als Mannschaft sehr gut nach hinten, alle Spieler sichern defensiv ab“, meint Biagini.

Deshalb kommt der Top-Wert zustande – zu Lasten der Offensive: Die Lenggrieser (61 Tore) haben fast doppelt so oft getroffen wie Habach (32). Trotzdem ist Vorsicht geboten. „Die sind immer für ein Tor gut, haben starke Spieler. Wir müssen volle 90 Minuten dagegenhalten.“ Die Lenggrieser werden nicht kompromisslos draufschieben, sondern Habach zunächst das Spiel machen lassen und durch Konter Nadelstiche setzen. Wichtig sei es für die Gäste, wie zuletzt defensiv stabil zu stehen, kein Gegentor zuzulassen.

Eine große Herausforderung auch für Moritz Wechselberger. Der Lenggrieser Torhüter, der gerade den A-Junioren entwachsen ist und sein erstes Spiel bei den Erwachsenen macht, muss Florian Schauer im Kasten vertreten. Der Stammkeeper hat sich am Mittwoch gegen Kreuth eine Schulterverletzung zugezogen, muss wohl mehrere Wochen pausieren. „Da kann Moritz gleich zeigen, was er kann. Wir trauen ihm das durchaus zu“, stellt Biagini klar. Der Einsatz des LSC-Verteidigers selbst ist fraglich: Biagini plagte sich mit Magen-Darm herum. „Aber ich will schon spielen.“ Beißen muss auch Jakob Gerg, der sich noch mit einer Knieverletzung herumschlägt. NICK SCHEDER

Lenggrieser SC

Wechselberger, – Lindner, Artmann, F. Adlwarth, Biagini (?), Forster, M. Gerg, J. Gerg (?), Berger, Scheck, M. Schmid, L. Gerg, Pichler, St. Reiser, Nar (ETW), Riesch, Mürnseer.