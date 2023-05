„Kader wieder auf Kante genäht“: LCS-Coach Simon besorgt über kommendes Spiel gegen SV Miesbach

Lenggries hat die Chance auf den Aufstieg noch nicht aufgegeben, aber dafür muss man jetzt wieder punkten. © Oliver Rabuser

Der Lenggrieser SC möchte noch um den Aufstieg spielen, doch es müssen unbedingt Punkte gesammelt werden. Als nächster Gegner steht der SV Miesbach bevor, an dem man mit einem Sieg vorbeiziehen könnte.

Lenggries – Innerhalb von sieben Tagen haben die Lenggrieser Kicker ihre glänzende Ausgangsposition im Kampf um Titel und Aufstieg in der Kreisliga-Meisterrunde A verspielt. Nach dem 1:4 Ohlstadt und dem 1:2 zuhause gegen den ASV Habach sind die Isarwinkler auf Platz fünf abgerutscht. Die besten Karten im Titelrennen hält nun der ASV Habach in der Hand, gefolgt vom TSV Peißenberg, der den Lenggrieser SC in gut einer Woche zu Gast hat. Im wegen einer Hochzeit vorgezogenen Spiel der achten Runde empfängt der LCS heute Abend (19.30) nun den SV Miesbach.

Für beide Teams ist es die letzte Chance, um sich mit einem Sieg wieder ins Aufstiegsrennen einzumischen. Trainer Stefan Simon ist angesichts der aktuellen Tabellensituation und der vorangegangenen beiden Spiele einigermaßen desillusioniert. „Miesbach ist zwar in Schlagdistanz, aber die Hürde ist sehr hoch. Bei den anderen Konkurrenten wie Ohlstadt müssen wir ohnehin auf einen Ausrutscher hoffen“, stellt der Coach klar.

„Aber so wie die letzten Spiele gelaufen sind, brauchen wir nicht mehr viel zu spekulieren. Entscheidend ist, was in Miesbach rauskommt.“ Beim Hinspiel (1:1) sprang ein Punkt heraus – das wäre natürlich viel zu wenig für einen Turnaround.

Neues Spiel, alte Sorgen: Lenggries immer noch mit Personalproblemen

Für das Flutlichtspiel heute Abend auf dem Ausweich- oder Kunstrasenplatz kranken die Hausherren am alten Lenggrieser Problem: der dünnen Personaldecke. Mit dem Ausfall von Mathias und Michael Gerg ist der „Kader wieder einmal auf Kante genäht“, wie es Simon bezeichnet. Ein weiterer schwer wiegender Ausfall droht mit Kapitän Sebastian Biagini, der bereits in Habach wegen muskulärer Probleme frühzeitig vom Platz musste.

Zwar stehen mit Max Merklinger und Georg Müller zwei talentierte A-Junioren in der zweiten Reihe. „Aber“, so Simon, „da kommt dann auch ein bisschen Unerfahrenheit dazu. Das akzeptieren wir.“ Irgendwo macht es sich eben bemerkbar, dass der LSC die mit Abstand jüngste Mannschaft der Liga stellt. Das Durchschnittsalter liegt knapp über 24 Jahre; das nächstjüngere Team (Ohlstadt) hat im Schnitt rund zwei Jahre mehr Erfahrung auf dem Buckel.

SV Miesbach aktuell im Negativtrend: Gutes Omen für den LCS?

Die Miesbacher Ergebniskrise gibt Trainer Simon einige Rätsel auf. Nach einer formidablen Punktrunde und den beiden Auftaktsiegen in der Meisterrunde stolperte das Team von Hans-Werner Grünwald von Spiel zu Spiel und hat in den vergangenen fünf Spielen nur noch zwei Zähler angeschrieben. Auch SV-Goalgetter Josef Sontheim, in der Punktrunde mit 17 Toren überlegener Stürmer, kommt vor dem gegnerischen Kasten nicht mehr zu Potte (ein Tor).

Kurios: Die Miesbacher Negativserie nahm mit dem 1:1-Remis gegen Lenggries seinen Anfang. Vielleicht ein gutes Omen für die heutige Begegnung. (Wolfgang Stauner)

Lenggrieser SC

Kleim – Laß, Kreher, Angermeier, Mürnseer – Biagini (?), Merklinger, L. Gerg, J. Gerg, Dix – Fischhaber – Müller, Hartmann, Schnaderbeck, Filiz, Demmel, Schauer (ETW).