„Miesbach war zu abgezockt für uns“: LSC-Trainerin Rieger findet Lob für den Gegner

Michael Demmel war der einzige Torschütze aufseiten der Lenggrieser. © Verein

Der Lenggrieser SC musste sich zum Auftakt der Kreisligen mit einer Niederlage zufriedengeben. Gegen den SV Miesbach hatte der LSC kaum eine Chance.

Lenggries – Mit viel Optimismus reisten die jungen Lenggrieser Fußballer um das neue Trainerduo Stefan Schubert und Caroline Rieger nach Miesbach, dem erklärten Topfavoriten der Kreisliga 1. Trotz einer lange Zeit ansprechenden Leistung mussten sie aber mit einer klaren 1:5-Niederlage die Heimreise antreten.

Miesbach ging nach 20 Minuten durch einen direkt verwandelten Freistoß von Tobias Veit in Führung. Rieger trauerte im Nachgang der Topchance von Tommy Fischhaber hinterher, als er wenige Minuten vor dem 0:1 den Ball aus kurzer Distanz an den Innenpfosten gesetzt hatte.

„Danach war es eine klare Geschichte, Miesbach war zu abgezockt für uns.“

Laut Rieger hätte „das Spiel bei einem Torerfolg vielleicht eine andere Wendung genommen“. Glück hatten die Gäste aber auch, als Miesbachs Neuzugang Sean Erten in der 44. Minute einen Strafstoß mehrere Meter am Tor vorbeischoss. Besser machte es Ertens Sturmpartner Josef Sontheim kurz nach dem Wechsel, indem er per Kopfball das 2:0 erzielte.

Hoffnung bei Lenggries keimte aber auf, als Michael Demmel eine mustergültige Hereingabe souverän zum Anschlusstreffer verwertete. „Anschließend wollten wir den Schwung nutzen“ so Rieger, doch die Lenggrieser wurden eiskalt durch das 3:1 von Sontheim bestraft.

„Danach war es eine klare Geschichte, Miesbach war zu abgezockt für uns“, lobte Rieger den Gegner und sprach zugleich die mangelnde Erfahrung der jungen Lenggrieser an. Sean Erten und Daniel Magritsch sorgten in der Schlussviertelstunde mit zwei weiteren Treffern für den hochverdienten, aber auch etwas zu hoch ausgefallenen Sieg für die Gastgeber. (jd)

SV Miesbach - Lenggrieser SC 5:1 (1:0)

Tore: 1:0 (20.) Veit, 2:0 (49.) Sontheim, 2:1 (55.) Demmel, 3:1 (63.) Sontheim, 4:1 (75.) Erten, 5:1 (77.) Magritsch D. - Schiedsrichter: Harraßer - Zuschauer: 163.

LSC: Kleim - Ortlieb, Kreher, Laß, Dix, Gerg Michael, Fischhaber, Gerg Mathias, Schnaderbeck, Biagini, Demmel. Eingewechselt: Mürnseer, Endler, Filiz, Ertl, Merklinger.