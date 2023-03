Zehn-Tore-Spiel: Lenggrieser SC schlägt SV Ohlstadt nach Tor-Schützenfest

Per Lupfer zum 6:3: Der Lenggrieser Jakl Gerg (re.) war an vielen Torerfolgen gegen den SV Ohlstadt beteiligt. © Ewald Scheitterer

Der Lenggrieser SC hat ein torreiches Kreisliga-Spiel für sich entschieden und den SV Ohlstadt mit 6:4 bezwungen.

Lenggries – Beifall brandete auf, als Jakl Gerg am Samstag nach 71 Minuten sein Tagwerk beendet hatte und den Platz verließ. Es wäre übertrieben zu sagen, dass er alleine den SV Ohlstadt besiegt hatte. Aber an vielen Aktionen, die zu Toren führten, war er maßgeblich beteiligt. Zwei schoss er beim 6:4 (2.2)-Sieg selbst. Das schönste war das zum zwischenzeitlichen 6:3, als er im Vollsprint die Übersicht behielt und die Kugel über den herausstürzenden Ohlstadter Keeper Jonas Fuhrmann lupfte (76.).

Dass LSC-Coach Stefan Simon bei zehn gefallenen Treffern nicht hellauf begeistert war, ist verständlich: „Ein typisches erstes Spiel nach der Winterpause auf Kunstrasen. Damit ist alles gesagt.“ So kritisierte er auch seine Keeper Maxi Kleim bei den ersten beiden Toren: „Die muss er halten.“ Vor allem Treffer Nummer zwei von Kevin Lahmeyer, der nicht übermäßig scharf mittig aufs Tor (31.) kam.

Noch kurz zuvor hatte Sebastian Dix aus kurzer Distanz die Chance zum Ausgleich, doch der Ball ging knapp daneben. Dann aber setzte sich Gerg schön auf links durch und passte präzise in die Mitte, wo Dix diesmal keine Mühe mit dem Anschlusstreffer hatte (32.). Nur eine Minute später überwand Gerg nach einem Solo per präzisem Flachschuss den Ohlstadter Schlussmann.

„Während der Gegner meist nach Standards traf, waren unsere Tore schöner herausgespielt“, fügt Simon hinzu. Etwa als Leo Gerg am 16er schön angespielt die Kugel aus der Luft volley in die Maschen drosch (48.). Rund 25 Meter waren es bis zum Tor, als sich Innenverteidiger Max Angermeier ein Herz fasste, voll drauf hielt und auf 4:2 (58.) stellte. „Von der Moral her waren wir sehr stabil“, betont Simon. So ließen sich seine Mannen auch vom 4:3 nicht aus der Ruhe bringen, zumal Leo Gerg wenig später per Handelfmeter den Vorsprung wieder auf zwei Tore ausbaute (64.). Auffällig war nur, dass im zweiten Durchgang auf beiden Seiten der Spielfluss abhandengekommen war. Doch langweilig wurde es nie. Es ging bis zum Schlusspfiff immer munter auf und ab.

Lenggrieser SC - SV Ohlstadt 6:4 (2:2)

Tore: 0.1 (28.) Zach, 0:2 (31.) Lahmeyer, 1:2 (32.) Dix, 2:2 (33.) J. Gerg, 3:2 (48.) L. Gerg, 4:2 (58.) Angermeier, 4.3 (61.) Thümmler, 5:3 (64.) L. Gerg (HE), 6:3 (76.) J. Gerg, 6:4 (84.) Bernhard Kurz.

Lenggrieser SC Kleim - Laß Angermeier, Biagini, Mürnseer - L. Gerg, Ma. Gerg, Fischhaber, Schnaderbeck - Dix, J. Gerg - Mi. Gerg, Filiz, Kreher, Demmel, Hartmann.