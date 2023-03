Lenggrieser SC feiert Torfestival gegen Walpertskirchen

Von: Nick Scheder

Georg Simon vertrat seinen Bruder beim Testspiel gegen Walpertskirchen. © Lenggrieser SC

Ein gutes Testspiel lieferten die Fußballer des Lenggrieser SC auf dem Miesbacher Kunstrasenplatz gegen den SV Walpertskirchen ab.

Walpertskirchen/Gaißach – Mit 6:2 (4:0) entschieden sie das Duell der Kreisligisten für sich. „Man hat dem Gegner die schweren Beine nach dem Trainingslager angemerkt, wir haben das aber auch gut ausgenutzt“, sagt Trainer Georg Simon, der seinen Bruder Simon an der Seitenlinie vertrat.

Thomas Fischhaber (4.), Mathias Gerg (13.) und zweimal Jakl Gerg (17./22. Minute) stellten bis zur Pause auf 4:0. Simon: „Es waren schön herausgespielte Tore.“ Nach dem Seitenwechsel erhöhte Michael Schnaderbeck auf 5:0 (55.), bevor die Gäste einen Gang runterschalteten beziehungsweise selbst die Nachwirkungen des Trainingslagers in Barcelona spürten. „Wir haben nicht mehr so gut verteidigt“, meint Simon. Benedikt Schuler verkürzte per Elfer auf 1:5, bevor Sebastian Dix (77.) auf 6:1 stellte. Florian Baumann traf noch zum 2:6. (Nick Scheder)