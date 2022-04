Topspiel in der Kreisliga 1: Lenggrieser SC muss beim Tabellenführer TSV Murnau ran

Von: Patrick Staar

Teilen

Leistenverletzung überstanden: Sebastian Biagini (li.) steht dem LSC wieder zur Verfügung. © oliver rabuser

Auf den Lenggrieser SC wartet am Samstag ein harter Brocken. Das Team von Trainer Stefan Simon ist beim Spitzenreiter TSV Murnau gefordert.

Lenggries – Eine knüppelharte Aufgabe erwartet die Lenggrieser Fußballer: An diesem Samstag (16 Uhr) muss Tabellendritte beim Spitzenreiter TSV Murnau antreten. „Das wird ziemlich schwierig – und ziemlich interessant“, sagt Trainer Stefan Simon. Die Murnauer sind in der Kreisliga 1 momentan das Maß aller Dinge. Sie habenmit Abstand die meisten Tore geschossen (65), die wenigsten kassiert (20) und sind nun schon seit sieben Spielen unbesiegt.

Die letzte Niederlage – ein 1:2 gegen Miesbach – liegt schon fast ein halbes Jahr zurück. Nicht zuletzt sind unter den sechs besten Torschützen der Kreisliga gleich drei Murnauer zu finden: Auf Platz eins Georg Kutter (20 Tore) und auf Platz sechs Bastian Adelwart und Manuel Diemb (jeweils elf Tore).

„Sie stehen zurecht da oben und müssen da oben stehen“, sagt Simon. Murnau habe – abgesehen vom FC Deisenhofen – den größten Kader der Liga und könne bei Bedarf acht Nachwuchsspieler aus der A-Junioren-Bayernliga in den Herrenbereich hochziehen: „Sie haben einfach einen super Unterbau – Riesen-Respekt dafür.“

Im Hinspiel wurden die Lenggrieser mit 0:7 vom eigenen Platz gefegt

Wie stark die Murnauer sind, mussten die Lenggrieser schon bei der 0:7-Klatsche im Hinspiel schmerzlich erfahren. „Wir waren da personell nicht so dicke besetzt und sind auf einen wahnsinnig guten Gegner getroffen, der jeden Fehler ausgenutzt hat“, erinnert sich Simon. Sage und schreibe fünf Treffer kassierte der LSC damals alleine zwischen der 48. und 64. Spielminute. Angesichts dessen habe sein Team im Rückspiel nun wenig zu verlieren. Völlig chancenlos sind die Lenggrieser ,indessen auch nicht. So ist Sebastian Biagini nach überstandener Leistenverletzung wieder im Kader zu finden. Stefan Reiser ist zurück vom Skilehrer-Ausflug: „Das tut uns sehr gut“, sagt Simon. Der angeschlagene Mathias Gerg ist seit dieser Woche zurück im Training: „Man muss schauen, ob er beschwerdefrei trainieren kann“, so der LSC-Coach. Fehlen wird Max Scheck, der sich mit einer Fersenprellung herumplagt: „Er ist in Behandlung, der Bluterguss muss raus“, erläutert der Trainer, der stattdessen im Angriff auf den lange verletzten Thomas Fischhaber setzt. Während bei Scheck die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr in den Kader besteht, ist für Leo Gerg die Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses beendet.

In Sachen Kaderbreite könnte Murnau deshalb ein Vorbild für den Lenggrieser SC sein: „Wir wollen uns das auch erarbeiten, aber auf einem anderen Weg als Murnau“, sagt Stefan Simon. „So etwas geht nicht von heute auf morgen.“ (Patrick Staar)