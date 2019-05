Lenggrieser SC wahrt in Deisenhofen alle Chancen auf den Aufstieg

Hielt sein Team mit starken Paraden in Führung: Der Lenggrieser Torhüter Florian Schauer (re.).

LSC muss weiterhin auf Patzer des Konkurrenten hoffen

von Nick Scheder schließen

Soll erfüllt, Ausgangssituation verbessert: Im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz hat der Lenggrieser SC nach einem glücklichen 2:0 in Deisenhofen mit Habach punktemäßig gleichgezogen.

Deisenhofen/Lenggries – Der Tabellenzweite kassierte nach 2:0-Führung in Otterfing in der Schlussphase noch den Ausgleich. Aufgrund des schlechteren direkten Vergleichs bleibt das Team von Willi Link allerdings auf Tabellenrang drei – und der letzte Spieltag in der Kreisliga wird über den Relegationsplatz entscheiden: Lenggries muss bei einem Sieg über Waldram auf einen weiteren Patzer der Habacher hoffen.

„Wir sind bereit, wir holen auch die nächsten drei Punkte, und dann schauen wir, was passiert“, sagt der scheidende LSC-Coach. „Und wir haben einen mentalen Vorteil, weil Habach die beiden Last-Minute-Tore kassiert hat. Das tut bestimmt weh.“

Der Sieg des LSC in Deisenhofen war allerdings auch etwas wacklig. Die Platzherren erwiesen sich auf ihrem Kunstrasen als technisch überlegen und sehr spielfreudig. „Da konnten wir nicht wirklich mithalten“, räumt Link ein. Doch sein Team habe bei Standards überzeugt: Erst traf Florian Adlwarth nach einem Freistoß von der rechten Seite zum 1:0. Später versenkte Mathias Gerg einen ruhenden Ball ins lange Eck. Doch dazwischen hatten die Gäste durchaus Glück, dass es bei der Führung blieb. Glück und Florian Schauer, der die Lenggrieser mit einigen bombenstarke Paraden im Spiel hielt.

Vollbeschäftigung bekam der LSC-Keeper vor allem nach dem Wechsel, als Deisenhofen auf eine Dreier-Abwehrkette umstellte und den Druck nach vorne noch einmal erhöhte. „Da war es echt eng, der Gegner hatte etliche gute Chancen“, gibt Link zu. Doch Lenggries brachte den Sieg nach Hause, Max Schmid und Thomas Fischhaber vergaben sogar noch ihre Hochkaräter, als sie alleine auf das FC-Tor zuliefen.

Jetzt hoffen die Lenggriesser auf mehr Deisenhofener Abschlussglück im nächsten Spiel: Da muss Habach beim FC ran.

FC Deisenhofen II – Lenggrieser SC 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 (29.) Adlwarth, 0:2 (48.) M. Gerg,

Schiedsrichter: Widholz (Pöcking),

Zuschauer: 40.

LSC: Schauer, Biagini, Pichler, Riesch, Adlwarth, L. Gerg, M. Gerg, Lindner (72. Mürnseer), J. Gerg, Fischhaber (88. Reiser), Schmid (87. Artmann).