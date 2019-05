Lenggrieser SC will nach Patzer Relegationsplatz gegen Ohlstadt zurückerobern

Nach dem Ausrutscher gegen den TSV Murnau muss der Lenggrieser SC gegen SV Ohlstadt gewinnen, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren.

Nach Ausrutscher gegen TSV Murnau: LSC muss punkten

von Wolfgang Stauner (Redakteur) schließen

Das Augenmerk der Lenggrieser Fußballer und Fans richtet sich an diesem Samstag vorrangig aufs Werdenfelser Land. Das Punktspiel des Lenggrieser SC beim SV Ohlstadt (19 Uhr) steht nach dem Patzer gegen den TSV Murnau (2:4) unter dem Motto Pflichtsieg.

Denn nur, wenn die Isarwinkler in den letzten vier Saisonspiele gehörig punkten, haben sie eine realistische Chance, den ASV Habach wieder von Platz zwei zu verdrängen. Der ASV selbst gastiert ab 16 Uhr ein paar Kilometer nebenan beim TSV Murnau. Doch Kiebitzen ist verboten. „Wir wollen auf uns selbst schauen“, fordert LSC-Kapitän Sebastian Biagini, „und dazu gehört eine konzentrierte Spielvorbereitung.“ Also wird sich der Mannschaftstross pünktlich um 17 Uhr nach Ohlstadt in Bewegung setzen.

An Bord fehlen allerdings etliche Spieler, die zuletzt mitgewirkt hatten: die Verteidiger Markus Artmann und Robert Pichler sowie Offensivmann Florian Adlwarth sind privat verhindert; Torwart Moritz Wechselberger muss aufgrund einer Fußverletzung passen. Für ihn spielt von Anfang an Florian Schauer, der trotz lädierter Schulter gegen Murnau nach der Pause gezwungenermaßen sein Comeback geben musste. Im Angriff ist obendrein Max Schmid angeschlagen, der während der Woche kränkelte. Dafür hat Student Thomas Fischhaber regelmäßig mittrainiert – er soll’s im Sturm richten.

Die „Rumpftruppe“ wie sie Biagini bezeichnet, muss sich also voll reinhauen. Einen lockeren 3:0-Sieg wie im Hinspiel, als Max Scheck die Ohlstädter quasi im Alleingang erlegte, erwartet er nicht. Die Hausherren stehen nur zwei Zähler über der Relegationszone: „Die werden bis zum Umfallen kämpfen – so wie wir auch.“ Eine kleine Motivationshilfe könnte freilich ein Murnauer Sieg sein. „Natürlich werden wir uns vor dem Anpfiff informieren“, so Biagini.

Lenggrieser SC:

Schauer – Lindner, Riesch, S. Reiser, L. Gerg – Biagini, M. Gerg, Berger, J. Gerg – M. Schmid (?), Fischhaber – Demmel, K. Mürnseer.