LSC will Scharte gegen Miesbach wieder ausmerzen

Erste Saisonniederlage ist abgehakt

von Hans Demmel schließen

Richtig deftig ist die erste Saisonniederlage des Lenggrieser SC beim TSV Brunnthal ausgefallen. Mit 1:5 wurden die Isarwinkler heimgeschickt.

Lenggries – „Lieber einmal fünf Treffer kassiert, als fünfmal 0:1 verlieren“, meint LSC-Sprecher Sebastian Biagini, den Blick nach vorne gerichtet. Die Scharte soll an diesem Samstag im Heimspiel (15 Uhr) gegen den SV Miesbach ausgemerzt werden.

Drei Punkte lautet das Ziel. Damit könnte, je nach Ausgang der Spitzenpartie Habach gegen Brunnthal, sogar die Tabellenführung wieder übernommen werden. Biagini versichert: „Wir konzentrieren uns voll auf die eigene Aufgabe.“ Für die Hausherren gilt es, in erster Linie die Fehlerquote zu reduzieren. „Mindestens drei Gegentreffern in Brunnthal sind Schnitzer von uns vorausgegangen. Solche Einladungen nimmt jeder Gegner gerne an, auch die Miesbacher“, ist der LSC-Defensivspieler überzeugt.

Nachdem Matthias und Leo Gerg nicht einsatzbereit sind, muss Trainer Willi Link nun auf zwei weitere Stammkräfte verzichten. Andreas Riesch kann wegen Rückenbeschwerden nicht auflaufen, und Florian Adlwarth ist im Urlaub. Hinter dem Einsatz von Tommy Fischhaber steht wegen des Studiums ein Fragezeichen. Dafür kehrt Matthias Forster zurück, könnte möglicherweise statt Adlwarth mit Biagini die Innenverteidigung bilden.

Auch wenn es sich um einen Aufsteiger handelt, warnt Biagini davor, die Gäste zu unterschätzen: „Miesbach ist souverän aufgestiegen, hat viele Tore geschossen und wenig Gegentreffer zugelassen.“ Bereits ein Unentschieden wäre für Lenggries bitter, denn auf keinen Fall soll der Abstand nach vorne anwachsen. Biagini: „Und dafür werden wir uns auf die Hinterbeine stellen“.

Lenggries: Schauer - V. Zacher, Sonner, Biagini, Berger, J. Gerg, Scheck, Lindner, K. Mürnseer, Artmann, Pichler, St. Reiser, M. Forster, M. Hohenreiter, F. Nar (ETW).