Duell der Youngster: Lenggrieser SC will Siegesserie ausbauen

Chancen müssen gegen Deisenhofen-Reserve genutzt werden

Acht Begegnungen in Folge haben die Lenggrieser Fußballer seit dem Saisonauftakt gewonnen – eine absolut beeindruckende Bilanz.

Lenggries – Und dabei konnte das Team von Trainer Martin Lindner noch nie mit derselben Anfangsformation beginnen wie am Spieltag davor. „Ich habe beinahe ein Luxusproblem. Es stehen alle Mann vom 2:1-Sieg in Otterfing zur Verfügung. Zudem ist aber auch Max Scheck wieder fit und einsatzbereit,“ freut sich der Coach vor dem Heimspiel an diesem Samstag gegen den FC Deisenhofen II (15 Uhr). Wie die Aufstellung beim Anpfiff aussehen wird steht deshalb noch nicht völlig fest.

Wichtig ist für Lindner vielmehr, dass sich jeder Akteur auf seine Aufgabe konzentriert und von Beginn an richtig zur Sache geht. Lindner: „Ganz ehrlich gesagt, ich habe nämlich schon etwas Respekt vor den Gästen. Das ist eine technisch starke Truppe, die sich momentan in der Tabelle zwar etwas weiter hinten befindet, aber deshalb auf gar keinen Fall unterschätzt werden darf.“ Gespannt ist der LSC-Trainer, wie sich seine zum Teil noch jüngeren Kicker gegen die Deisenhofener U 23-Truppe verhalten werden: „Da treffen zwei Teams aufeinander, die recht spielstarke Burschen in ihren Reihen haben.“ Und dann hofft Lindner, dass die Euphorie sich trotz Tabellenführung und Siegesserie in Grenzen hält: „Irgendwann wird es passieren, dass wir nicht als Sieger vom Platz gehen werden.“ Und somit sind auch am heutigen Samstag drei Punkte das Ziel. Martin Lindner fordert eine ähnlich gute Vorstellung wie im Spitzenduell gegen Otterfing. „Nur die Chancen müssen besser genutzt werden. In Ottefing war es Spannung pur bis zum Schlusspfiff. Dabei hätten wir genügend Möglichkeiten gehabt, den Deckel schon früher drauf zu machen.“ HANS DEMMEL

Lenggrieser SC

F. Schauer - M. Angermeier, M. Forster, Sonner, L. Gerg, Lindner, Berger, M. Wasensteiner, F. Adlwarth, Jendrzej, Biagini, Gramueller, St. Reiser, Sappl, M. Scheck, M. Wechselberger (ETW).