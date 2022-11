Letztes LSC-Heimspiel: Ernst wird’s nur für Real Kreuth

Von: Wolfgang Stauner

Muss die nächste Entwicklungsstufe zünden: Von Offensivmann Antony Hartmann (re.) erwartet sich Trainer Stefan Simon mehr Stabilität in der Defensive. © Patrick Staar

Lenggrieser SC steht fest auf Platz drei und hat trotzdem keine Motivationsprobleme. Trainer Simon stellt klar: „Die Jungen haben Bock auf die Erste“

Lenggries – Vor einer neuen Herausforderung steht Stefan Simon, wenn sein Lenggrieser SC den FC Real Kreuth (Samstag 15 Uhr) empfängt: Es geht um nichts; der LSC geht im kommenden Frühjahr als Tabellendritter in die Meisterrunde. „Unter meiner Regie gab’s das noch nicht. In der vergangenen Saison war’s bis zum letzten Spieltag ernst“, sagt der LSC-Trainer eingedenk des Fernduells mit dem späteren Aufsteiger TSV Murnau. Der Vorteil, quasi ein Testspiel absolvieren zu können, entpuppt sich bei näherem Hinsehen möglicherweise als Nachteil. Denn wegen der angespannten Personalsituation müssen einige Spieler ran, die in der Ersten bisher wenig Erfahrung gesammelt haben. „Die Jungen wollen sich anbieten und haben Bock auf die Erste“, weiß Simon und weist ein Motivationsproblem im letzten Heimspiel von sich.

Im Mittelfeld brennt‘s lichterloh

Da Florian Freiberger privat verhindert ist, brennt es im Mittelfeld lichterloh. In der Startformation wird zum zweiten Mal Alexander Endler stehen, und erstmals der 18-jährige Antony Hartmann auf dem Flügel. Der Trainer erwartet, dass das Offensivtalent allmählich die nächste Entwicklungsstufe zündet: „Antony muss in der Rückwärtsbewegung stabiler und aggressiver werden.“

Schnaderbeck mit Sprungelenksverletzung

Umstellen muss der Trainer auch den Sturm. Michael Schnaderbeck, zuletzt neben Jakob Gerg im Angriff gesetzt, ist im Abschlusstraining in einem Zweikampf umgeknickt; eine Verletzung des Syndesmosebands wird befürchtet. Seine Position wird Michael Demmel einnehmen. Auf der Bank nehmen die zwei Youngster Korbinian Demmel und Georg Müller Platz sowie die arrivierten Kräfte Stefan Reiser und Michael Gerg, der allerdings wegen der Meisterschule kaum trainieren kann.

Während der Dreier für Lenggries beinahe nebensächlich ist, wird’s ernst für Real Kreuth. Für das Team von Trainer Florian Schnitzenbaumer geht es nämlich noch um zwei oder vier Bonuspunkte für die Abstiegsrunde.

Lenggrieser SC: Kleim – Mürnseer, Kreher, Biagini, Angermeier – Dix, L. Gerg, Endler, Hartmann – J. Gerg, M. Demmel – Mi. Gerg K. Demmel, Reiser, Müller.