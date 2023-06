Neuer Coach beim LSC: „Die Liga ist egal, der Spaß am Fußball zählt“

Von: Wolfgang Stauner

Dirigiert ab dem 3. Juli den Lenggrieser SC: Stefan Schubert und Co-Trainerin Caroline Rieger (im Hintergrund) arbeiteten bereits bei den Junioren des TSV Murnau und davor beim FFC Wacker München zusammen. Schauer wollte „die geile Zeit“ gerne verlängern Torwart-Trainer wird „Legende“ Günter Hornung © Andreas Mayr

Stefan Schubert wird neuer Chef-Coach beim Kreisligisten Lenggrieser SC. An der Seitenlinie wird ihn Caroline Rieger als Co-Trainerin unterstützen.

Lenggries – Stefan Simon ist ein Freund der offenen Worte – erst als Spieler und langjähriger Kapitän des SC Gaißach und dann als Trainer, bis Saisonende beim Kreisligisten Lenggrieser SC. Und so druckste er auch nicht lange herum, als ihn Fußball-Chef Florian Schauer Anfang März beim Trainingslager in Barcelona auf eine Verlängerung um eine weitere Saison ansprach. Als Geschäftsführer der familieneigenen, mittelständischen Kältetechnik-Firma in Gaißach mit 13 Angestellten und im September werdender Papa ging ihm die Antwort relativ leicht von den Lippen: „Ich mache Schluss.“ Zusammen mit dem Chef-Coach hatten auch Co-Trainer Georg Simon (wird in ein paar Wochen ebenfalls erstmals Papa) und Torwart-Trainer Stefan Merz am vergangenen Samstag ihren letzten Einsatz beim LSC (wir berichteten).

Simon und Georg Simon machen „Babypause“

Der fiel mit dem 4:1-Sieg gegen die SG Hausham zwar standesgemäß aus. Doch ein Punkt fehlte schließlich, um den TSV Peißenberg in der Relegationsrunde zum Bezirksliga-Aufstieg abzufangen. Stefan Simon zieht ein überaus positives Fazit: „Schon, dass wir hier als erste Gaißach-Lenggries-Kombo mit offenen Armen empfangen wurden, war grandios. Und ich denke auch, dass wir die Spieler gut entwickelt haben. Das ist mir auch viel wichtiger als ein paar Relegationsspiele. Es war eine geile Zeit.“ Nun macht der 39-jährige Gaißacher erst einmal ein Jahr „Babypause“ und möchte dabei auch seine Trainerkarriere etwas pushen. „Die B-Lizenz Junioren-Elite schiebe ich schon seit Jahren vor mir her. Jetzt ist’s an der Zeit, das Projekt anzugehen.“

Wenn es nach LSC-Abteilungsleiter Florian Schauer gegangen wäre, hätte die „geile Zeit“ durchaus noch andauern dürfen. „Wir haben etliche Gespräche geführt, denn wir wollten Stefan und sein Team unbedingt halten. Wir waren von deren Arbeit total überzeugt. Drum war die Absage im ersten Moment auch eine große Enttäuschung“, erklärt Schauer. Gemeinsam heckten Simon und Schauer im Trainingslager dann Plan B aus: eine menschlich passende und sportlich hochwertige Alternative. Und die war in Person von Stefan Schubert – Trainer zu Bezirksligazeiten des SC Gaißach mit dem damaligen Kapitän Stefan Simon – rasch gefunden.

Schubert ist ein Top-Mann. Es war klar, dass wir ihn verpflichten wollen.“

Der A-Lizenz-Inhaber hat eine illustre Trainer-Vita vorzuweisen. Nach dem Gaißacher Abstieg übernahm Schubert für vier Jahre den Frauen-Regionalligisten FFC Wacker München, sprang ein paar Wochen interimsweise beim Bayernligisten TuS Holzkirchen ein und orientierte sich dann in die Jugendarbeit. Beim TSV Murnau leitete er zuletzt dreieinhalb Jahre die U 15-Junioren. „Schubert ist ein Top-Mann. Schon das erste Gespräch war sehr positiv. Danach war klar, dass wir ihn verpflichten wollen“, berichtet Schauer.

Der 53-jährige Sachsenkamer war auf Anhieb angetan von dem, was der Kreisligist zu bieten hat. Bei ein paar Heimspielen nahm er sein künftiges Team bereits in Augenschein. „Ich habe viele junge Burschen gesehen, die willig sind. Was heraussticht, sind Laufstärke und Intensität des Spiels. Da sieht man die Handschrift von Stefan und Schorsch“, bescheinigt Schubert seinen Vorgängern eine exzellente Arbeit.

Torwart-Trainer wird „Legende“ Günter Hornung

Um diese fortzusetzen, hat Schubert allerhand Expertise mit im Gepäck: Als Co-Trainerin bringt er seine einstige FFC-Kapitänin Caroline Rieger (34) mit, die in Murnau zuletzt die B-Junioren (BOL) dirigierte. Torwart-Trainer Günter Hornung genießt im Oberland ohnehin Legendenstatus und ist über jeden Zweifel erhaben.

Am Montag, 3. Juli, wird das Trio den LSC erstmals an die Kandare nehmen, um in der Vorbereitungszeit auf die neue Kreisligasaison dreimal wöchentlich zu schuften. „Die Liga ist egal“, sagt der neue Trainer „in erster Linie zählt der Spaß am Fußball.“ Doch wer Stefan Schubert kennt, weiß, dass er in jeder Mannschaft Optimierungspotenzial aufspürt.

