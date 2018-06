Live-Ticker: BCF-Reserve trifft auf zuletzt schwachen SV Bad Tölz

Tölz seit 10 Spielen ohne Sieg

Es ist das Aufeinandertreffen zweier Teams, die auf völlig unterschiedliche Rückrunden zurückblicken. Der BCF Wolfratshausen hat Ende März seine letzte Niederlage (0:2 gegen den SV Ascholding-Thanning) hinnehmen müssen. Und genau am gleichen Tag konnte der SV Bad Tölz gegen die DJK Darching (3:2) seinen letzten Sieg landen.

Neun Spiele in Serie haben die Farcheter anschließend nicht mehr verloren, waren beste Mannschaft der Rückrunde in der A-Klasse 4. Tölz konnte zehn Begegnungen in Folge nicht mehr gewinnen, den Direktabstieg gerade noch mit Ach und Krach vermeiden. SV-Kapitän Adrian Ackermann: „Eigentlich ist es jetzt wurscht, wie die Saison gelaufen ist, wenn wir die Relegation erfolgreich beenden. Und es ist machbar. Die Chancen stehen fifty-fifty.“

Natürlich kennt auch der SV-Kapitän den Lauf der Wolfratshauser, glaubt jedoch: „Das macht ihre Situation nicht einfacher. Die können mit zwei Spielen alles verhauen, was nach einer starken Saison große Hoffnungen geweckt hat.“

BCF-Coach Luli Kuqi glaubt jedoch an die Seinen: „Wir sind seit Wochen gut drauf. Wenn die Mannschaft in den beiden anstehenden Spielen ähnliche Leistungen abrufen kann, haben wir gute Chancen, unser Ziel zu erreichen.“ Doch Luqi zeigt Respekt vor dem Gegner: „Ich habe von ihrer schwierigen Situation gehört. Die Mannschaft will garantiert den dritten Abstieg in Folge vermeiden und wird sich mächtig ins Zeug legen.“

Bei den Tölzern wird gegenüber der 1:2-Niederlage im letzten Saisonspiel gegen Wörnsmühl Arjan Kelmendi fehlen. Der BCF II muss im Vergleich zum 3:3 gegen Meister Olympic Geretsried auf Marcel Heiduk und Markus Stingl aus beruflichen Gründen verzichten. Can Ünsal pausiert krankheitsbedingt.





SV Bad Tölz - BCF Wolfratshausen II(Do. 19 Uhr) –



SV Bad Tölz: Verep - Saliuku, G. Tokmak, Sacalos, Norrenberg, Dalgin, Jahn, Petersen, Papadopoulos, Ackermann, A. Llolluni, Weber, O. Tokmak, Klug, Aqabli

BCF Wolfratshausen II: Klinkmüller - Hennig, Bares, Mair, Th. Stingl, Reumuth, Nummer, Rappel, Ratte, Striegel, Cemalovic, Räß, Höpfer, Gröschl, Vogl, Klingspor (ETW), Hollmair (ETW)