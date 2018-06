Live-Ticker: Demir und Herberth erwarten wieder Duell auf Augenhöhe

SC RW Bad Tölz - FF Geretsried

von Ewald Scheitterer

Das wird sicherlich ein ganz anderes Match als noch am Mittwoch in Geretsried“, ist Tarkan Demir, Coach des SC Rot-Weiß Bad Tölz, überzeugt.

Bad Tölz/Geretsried – „Nach der Nullnummer im ersten Relegationsspiel gegen die Fußball-Freunde muss an diesem Samstag (17 Uhr) auf dem Fußballplatz an den Kohlstattstraße eine Entscheidung fallen, welcher Klub in der Saison 2018/19 in der Kreisklasse antreten darf. „Wir haben gezeigt, dass wir mit dem Kreisklassisten gut mithalten können, haben uns eine gute Ausgangslage erarbeitet, haben es jetzt selbst in der Hand und möchten natürlich zu Hause aufsteigen“, so Demir. Dabei sieht er nicht nur wegen des Heimspiels Vorteile für seine Truppe: „Das sind jetzt ganz andere Rahmenbedingungen. Denn der Geretsrieder Platz ist in Sachen Größe und Beschaffenheit schon grenzwertig.“

Freilich will auch FF-Coach Guido Herberth – derzeit im Krankenhaus – „nach der phantastischen Rückrunde weiterhin in der Kreisklasse antreten“. Sein Stellvertreter an der Außenlinie, Christopher Chvalina, habe sein vollstes Vertrauen: „Ich habe ihm für die Relegation vollkommen freie Hand gelassen.“ Insgesamt ist Herberth auch deshalb zuversichtlich, „weil wir nahezu komplett antreten können“. So sind auch die beiden Urlauber Kamill Kramski und David Dietzmann wieder zurück. Lediglich hinter Marcel Ludsteck (Nasenbeinbruch) stehe noch ein großes Fragezeichen. Bei den Rot-Weißen sind Sebastian Horwath, Marinus Estner und Fatih Kocyigit angeschlagen.

Beide Trainer sind davon überzeugt, dass es erneut „eine Partie auf Augenhöhe“ geben wird. „Wer diesmal konzentriert auftritt und das notwendige Quäntchen Glück hat, wird es hoffentlich nach 90 Minuten geschafft haben“, stellt Demir klar, und RW-Manager Alem Muharemovic fügt an: „Wir hoffen jedenfalls auf viele Fans aus dem ganzen Isarwinkel, die uns lautstark unterstützen.“

RW Bad Tölz

Scurtu – B. Ertl, O. Selmani, Baumgärtner – Horwath (?) – Geisler, M. Estner (?), Kocyigit (?), Barthel – Giacalone, Geci – Seqiri, B. Selmani, Häfner, D. Ertl, Schuster, Bahner.

FF Geretsried

Bamann – Pazdzierny, Zelt, Zuldt, Herberth – Radosevic, Bozaris, Langenau, Aust – Vardarli, Heiduk – Kramski, Dietzmann, Untch, Sauer, Sharabati, Metz, Brandschert, Wagner, Lembeck.