Live-Ticker: SV Bad Heilbrunn empfängt zum Rückrundenstart den SC Fürstenfeldbruck

„Wir sind nicht mehr grün hinter den Ohren“

von Patrick Staar schließen

Vor drei Monaten war alles noch etwas anders in der Bezirksliga. Damals siegte der SC Fürstenfeldbruck mit 2:1 gegen den SV Bad Heilbrunn und kletterte auf Rang acht. Doch danach trennten sich die Wege.

Der SC Fürstenfeldbruck blieb nach dem Hinspielsieg gegen den SV Bad Heilbrunn in elf Partien hintereinander sieglos. Der HSV reihte einen Erfolg an den nächsten und steht souverän an der Tabellenspitze. An diesem Sonntag (14.15 Uhr) treffen die beiden Teams wieder aufeinander. „Die Niederlage damals war wichtig, um zu lernen“, sagt Sebastian Mertens. Lachend fügt er hinzu: „Jetzt ist eine Niederlage nicht mehr wichtig – sondern drei Punkte.“

Was hat sich im vergangenen Vierteljahr in Bad Heilbrunn verändert? „Die Mannschaft hat viel dazugelernt und ist nicht mehr so grün hinter den Ohren“, sagt der Teamsprecher. Der HSV renne nicht mehr mit Hurra nach vorne, sondern achte erst mal darauf, dass sie keinen Gegentreffer kassiert. Zudem spielen die Bad Heilbrunner in der Bezirksliga nicht mehr den Ballbesitz-Fußball wie noch in der Kreisklasse oder Kreisliga: „Jetzt haben wir gelernt, wie wir auch mit weniger Ballbesitz gewinnen können.“ Nicht zuletzt habe die Mannschaft erkannt, wann sie Gas geben und wann sie das Tempo herausnehmen muss: „Wir laufen die Gegenspieler auch nicht mehr zu früh an.“

An all dem haperte es noch im Hinspiel. Zudem habe Fürstenfeldbruck alles andere als eine schwache Mannschaft, sagt Mertens. Vor allem Torjäger Mirza Dzafic habe seiner Mannschaft Schwierigkeiten bereitet, erinnert sich Mertens. Er entdeckte aber auch Schwachpunkte: „Als wir sie unter Druck gesetzt haben, sind sie ins Schwimmen gekommen. Wir hätten da mehr Punkte mitnehmen können und haben was gut zu machen.“

Auch wenn die Fürstenfeldbrucker zuletzt alles andere als eine starke Serie hingelegt haben, werden die Heilbrunner den Tabellenvorletzten nicht unterschätzen, verspricht Mertens: „Wir sind zwar Tabellenführer, aber es wäre eine Frechheit, wenn wir als Neuling eine etablierte Bezirksliga-Mannschaft unterschätzen.“

Brucks Trainer Saki Kiourkas geht trotz der 0:2-Niederlage gegen den Unterpfaffenhofen zuversichtlich für die nächsten Spiele. Er ist sich sicher: „Wenn wir unsere Schwäche vor dem gegnerischen Tor ablegen, können wir auch den Tabellenführer schlagen – was uns im Hinspiel gelungen ist.“ prp

SV Bad Heilbrunn: Hüttl – Forster, Mertens, Kapfhammer, A. Specker, T. Pföderl – Pappritz, M. Specker, Krinner – B. Specker, M. Schnitzlbaumer – Gritzuhn, Fl. Schnitzlbaumer, Fr. Schnitzlbaumer, Petzold, Haslinger.