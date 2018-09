Live-Ticker: SV Bad Heilbrunn geht als ganz klarer Favorit in die Partie

Spitzenreiter gegen Schlusslicht

von Nick Scheder schließen

Spitzenreiter gegen Schlusslicht. Mehr David gegen Goliath geht in einer Liga nicht. Und genau deswegen nimmt Bad Heilbrunn das Match nicht auf die leichte Schulter.

Bad Heilbrunn – Spitzenreiter gegen Schlusslicht: Klingt leicht, ist aber vor allem für den Tabellenführer schwer. Er kann nur verlieren: Ein Sieg wird erwartet, bei einer Niederlage geht der Favorit nicht nur leer aus, sondern hat auch die Häme sicher.

Deswegen nimmt der SV Bad Heilbrunn, Erster der Bezirksliga Süd, das Spiel beim VfL Denklingen, Träger der Roten Laterne, am Sonntag (15 Uhr) nicht auf die leichte Schulter. „Gegen den Letzten will keiner verlieren“, sagt Team-Sprecher Christoph Hüttl. „Wir sind gewarnt, werden alles geben, um uns den Sieg zu holen.“

Die Bilanz der Denklinger, in der Vorsaison Sieger in der Relegation gegen die DJK Waldram, ist jedoch nicht sonderlich furchteinflößend. Benjamin Maass, erfolgreichster Denklinger Schütze, hat gerade einmal zwei Tore auf seinem Konto. 10 eigenen Treffern stehen 27 Gegentore gegenüber – viermal so viele wie Heilbrunn. Deswegen ist Hüttl optimistisch. „Wenn wir hinten gewohnt sicher stehen, sollte nichts anbrennen. Aber aufpassen müssen wir“, sagt der HSV-Torwart.

Denn auch gegen den Tabellenvorletzten, SV München Laim tat sich seine Mannschaft schwer, erzielte erst in letzter Sekunde den 2:1-Siegtreffer. Und zuletzt hielt Denklingen das Spiel gegen den Tabellenzweiten SC Unterpfaffenhofen lange offen.

Am besten, von Anfang an klare Verhältnisse schaffen. „Wir werden schon draufgehen, wollen uns Chancen herausarbeiten und viele Abschlüsse versuchen“, sagt Hüttl. Nach vier Siegen in Reihe mit 10:0 Toren will sich Heilbrunn auch gegen das Schlusslicht keine Blöße geben. „Wir wollen uns an der Spitze festsetzen, wenn wir gegen Denklingen keine drei Punkte holen, dann haben wir da oben nichts verloren.“

Personell gibt es keinen Grund zur Sorge. Bis auf Felix Keller (Schulterverletzung) sind alle an Bord. Auch Hüttl ist aus einem Türkei-Kurzurlaub zurück.

SV Bad Heilbrunn

Hüttl – Forster, Mertens, Kapfhammer, A. Specker – Pföderl, Pappritz – Krinner, M. Schnitzlbaumer, M. Specker – Schmöller – Fl. Schnitzlbaumer, Hummel, B. Specker, Klaar, Gritzuhn, Fr. Schnitzlbaumer, Haslinger (ETW).

Busfahrt

HSV-Fans können zum Spiel in Denklingen gegen einen Unkostenbeitrag mit dem Mannschaftsbus mitfahren. Abfahrt ist um 12 Uhr am Sportheim.