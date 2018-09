Live-Ticker: Duell der Abwehr-Bollwerke zwischen Raisting und Bad Heilbrunn

Bezirksliga Süd - SV Bad Heilbrunn trifft auf SV Raisting

von Nick Scheder schließen

Bad Heilbrunn – Einen hohen Sieg wird es in diesem Spiel aller Voraussicht nach nicht geben. Wenn der SV Bad Heilbrunn an diesem Sonntag (14.15 Uhr) den SV Raisting zum Duell empfängt, treffen die beiden derzeit besten Abwehr-Abteilungen der Bezirksliga Süd aufeinander.

Die Gastgeber haben erst sieben Tore kassiert, Raisting lediglich neun. „Daran sieht man schon, dass beide Teams hinten gut stehen“, sagt HSV-Keeper Christoph Hüttl. Er rechnet mit einer sehr taktisch geprägten Begegnung. „Es wird ein heißer Fight. Fehler werden sofort bestraft. Deshalb geht es darum, die wenigen Möglichkeiten zu nutzen.“

Auf dem Papier stehen die Heilbrunner bei der Chancenverwertung besser da: 21 Treffer gegenüber 12 bei Raisting. „Aber die sind in der Offensive auch stark, haben viel Erfahrung mit einigen ehemaligen Landes- und Bayernligaspielern“, warnt Hüttl und schanzt den Gästen die Favoriten-Rolle zu. Allerdings sind die Zeiten vorbei, in denen der Aufsteiger automatisch als Außenseiter ins Spiel geht: Sieben Siege in neun Spielen machten den HSV, der vor drei Jahren noch Kreisklasse spielte, zum Tabellenführer.

Einen Lauf haben beide Mannschaften. Raisting holte zuletzt vier Siege in fünf Spielen, mühte sich am Donnerstag zu einem 1:0 beim SV München Laim. „Heilbrunn ist eine andere Hausnummer“, meint Raistings Trainer Hannes Franz, der von einer Favoritenrollen ebenfalls nichts wissen möchte. „Wir stehen nicht unter Druck und wollen dort unser Spiel aufziehen.“

Für den HSV gilt im Duell der Abwehr-Bollwerke das gleiche: „Hinten kompakt stehen und unsere Chancen nach vorne suchen“, sagt Hüttl. Konter und geordneter Spielaufbau waren bisher probate Mittel auf dem Weg zum gegnerischen Tor. „Es hat sich gezeigt, dass wir in der Liga gut angekommen sind“, sagt Hüttl. „Wir konnten bisher in allen Spielen gut mithalten.“ Zwar werde der derzeitige Höhenflug keinesfalls als selbstverständlich angenommen, nicht plötzlich Aufstieg und Meisterschaft anvisiert. Doch Selbstvertrauen ist definitiv vorhanden. Hüttl: „Angst brauchen wir vor niemandem zu haben.“

Der Kader der Heilbrunner ist soweit komplett. Auch Außenverteidiger Thomas Forster ist aus dem Urlaub zurück. Benedikt Specker ist im Aufbautraining und steht am Sonntag zumindest für einen Kurzeinsatz zur Verfügung. Nur auf Felix Keller muss die Mannschaft von Trainer Walter Lang vorerst verzichten: Er hatte sich zum wiederholten Mal die Schulter ausgekugelt, für ihn ist die Hinrunde gelaufen. „Doch der Rest des Teams ist bereit und hoch motiviert“, verspricht Torhüter Hüttl.

SV Bad Heilbrunn

Hüttl – Forster, Mertens, Kapfhammer, A. Specker – Pföderl, Pappritz – Krinner, M. Schnitzlbaumer, M. Specker – Schmöller – Fl. Schnitzlbaumer, Hummel, B. Specker, Klaar, Gritzuhn, Fr. Schnitzlbaumer, Haslinger (ETW).