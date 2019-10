LSC in Uffing: Es wird kein Schützenfest

KREISLIGA

Uffing/Lenggries – Die 0:3-Klatsche gegen den SV Miesbach hat man beim Lenggrieser SC abgehakt. „Früher oder später musste es uns ja mal erwischen“, sagt Kapitän Sebastian Biagini. Doch die Art und Weise wie die erste Saisonniederlage zustande kam, hat die Lenggrieser Kicker dann doch mächtig gewurmt. Im Prinzip war der Grottenkick gegen Miesbach die logische Fortsetzung der durchwachsenen Leistungen gegen Polling (2:1) und Deisenhofen (1:1), wo man dank der Tore von Maxi Scheck noch mit einem blauen Auge davongekommen war.

Die Gastgeber vom Staffelsee schätzt Biagini ähnlich kampfstark ein wie den SV Polling. „Sie werden uns alles abverlangen“, ist der Kapitän überzeugt, dass der Tabellenelfte mit den fußballerischen Grundtugenden Zweikampf und Laufbereitschaft zu Werken gehen wird. Auch wenn die Uffinger in den Niederungen der Tabelle feststecken, haben sie sich doch kein einziges Mal richtig abschießen lassen; meist gingen die Begegnungen nur mit einem Tor Differenz hauchdünn verloren. „Ein Schützenfest werden wir also nicht erleben“, scherzt Biagini, hofft aber gleichwohl mit einer soliden Leistung einen ungefährdeten Sieg einfahren zu können. Zumal die Uffinger eine eklatante Heimschwäche aufweisen: Auf dem Sportgelände am Rigi heimsten die SV-Kicker bislang erst vier Zähler ein.

Nachdem Rico Sonner wegen eines Muskelfaserrisses vor der Winterpause nicht mehr zum Einsatz kommt, trifft es sich gut, dass Verteidiger Florian Adlwarth seine Rotsperre aus dem Deisenhofen-Spiel abgebüßt hat und die Viererkette stabilisiert.

Lenggrieser SC

Schauer – F. Adlwarth, Angermeier, Biagini, Wasensteiner – Forster, Lindner – Berger, Jendrzej – Scheck, L. Gerg – S. Reiser, Mürnseer, M. Gerg, Wechselberger (ETW).