LSC-Trainer Simon: „Es fühlt sich an wie zwei verlorene Punkte“

Lenggries im Glück: Kilian Eder (li.) drischt die Kugel ans Lattenkreuz; Felix Kreher, Schlussmann Max Kleim und Kapitän Sebastian Biagini wären machtlos gewesen. © Ewald Scheitterer

Über weite Strecken war der Lenggrieser SC das bessere Team. Erst ein Blackout in der Abwehr ermöglichte den Otterfingern den späten 1:1-Ausgleich.

Otterfing/Lenggries – Dass der Lenggrieser SC die bessere Mannschaft war, änderte nichts am 1:1-Spielausgang. Die Kicker aus dem Brauneckdorf hatten es vor allem im ersten Durchgang versäumt, bei ihren zahlreichen erstklassigen Chancen mit einem zweiten Treffer für klare Verhältnisse zu sorgen. „Und dann haben wir Otterfing mit der gelb-roten Karte für Felix Kreher auch noch einen Gefallen getan“, haderte Coach Stefan Simon. Nach einem Blackout in der LSC-Abwehr erzielte Florian Bacher den schmeichelhaften Ausgleich für die Hausherren. Dennoch merkte Simon an: „Ein Auswärtspunkt in Otterfing ist gar nicht so schlecht. Da aber der Ausgleichstreffer erst so kurz vor Spielende gefallen ist, fühlt es sich eher wie zwei verlorene Punkte an.“

Bereit nach sechs Minuten hatte Michael Schnaderbeck per Kopf mit einer schönen Bogenlampe ins lange Eck für die frühe Gästeführung gesorgt. Die beste Chance zur Resultatsverbesserung hatte Schorsch Müller, als er alleine auf Otterfings Keeper zulief (16.). Doch bei seiner Premiere in der ersten Mannschaft verließen den A-Junior die Nerven und er setzte die Kugel knapp neben den Pfosten. Auch in der Folge hatte der LSC beste Chancen. „Da waren wir die klar bessere Mannschaft“, so Simon.

Das war auch in Durchgang zwei so, wobei da die Hochkaräter bei den seltenen gefährlichen Kontern der Otterfinger lagen. So nagelte Kilian Eder die Kugel nach einem weiten Freistoß aus kurzer Distanz ans Lattenkreuz (71.) und Florian Bachers Vollspann-Geschoß aus 16 Metern (78.) landete ebenfalls an der Querlatte. Auf der anderen Seite wurde einem Treffer von Jakl Gerg wegen vermeintlichem Handspiel die Anerkennung verweigert. „Und bei zwei weiteren guten Situationen hätte er den Abschluss suchen müssen“, so Simon. „Zum Ende hin haben wir zu defensiv gedacht. Und dann wurde es unnötigerweise hektisch“, erklärte der Trainer die Situation, die noch zum Ausgleich geführt hatte.

TSV Otterfing – Lenggrieser SC 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 (6.) Schnaderbeck, 1:1 (88.) Bacher. – Gelb-Rot: Kreher (82./LSC, Foul). – Schiedsrichter: Christian Brückner (ESV Rosenheim). – Zuschauer: 80.

LSC: Kleim – Mürnseer (89. Endler), Kreher Angermeier, Biagini – L. Gerg, Dix, Rinner (27. Filiz/79. Freiberger), J. Gerg – Müller (83. Reiser), Schnaderbeck (69. Hartmann).