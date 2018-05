Meister Heilbrunner SV: „Wollen beste Abwehr bleiben“

Bloß kein Kasperltheater

von Ewald Scheitterer schließen

Bad Heilbrunn – Freuen dürfen sich Franz Schnitzlbaumer, Johannes Kiechle, Felix Keller, Michael Mügler und Simon Klaar, wenn der SV Bad Heilbrunn sein vorletztes Kreisligamatch am Sonntag (15 Uhr) in Antdorf bestreitet.

„Ich habe mir vorgenommen, etwas durchzurotieren. Viele meiner Ersatzspieler sind ständig im Training, jetzt sollen sie zur Belohnung auch Mal von Anfang an mit dabei sein. Das haben sie sich verdient“, sagt Coach Walter Lang. Vollkommen zu Recht, denn Meistertitel samt Pokal hat der HSV bereits in der Tasche. Ein „Kasperltheater“ will der Trainer keines machen und überlegt, wie die schlagkräftige Formation aussehen soll, mit der er den Dreier aus Antdorf entführen will. „Zum Verschenken haben wir auch nichts,“ so Lang. „Außerdem wollen wir absolut fair gegenüber allen anderen Ligenkonkurrenten bleiben, bei denen es noch um etwas geht.“ Letzteres zählt freilich nicht für den Gegner. „Ich rechne nicht, dass Antdorf mit dem letzten Feuer daherkommen wird. Bei denen geht nicht mehr viel, weder nach oben noch nach unten.“ Außerdem hat Kapitän Sebastian Mertens neben der Meisterschaft noch ein weiteres Ziel ausgemacht: „Bislang stellen wir die beste Abwehr der Liga, das soll auch bis zum Schluss so bleiben.“ Deshalb werde man „definitiv versuchen, einen Dreier zu holen.“ So sieht der Spielführer sogar einen eigenen Vorteil in der derzeitigen Situation: „Wir können frei von Zwängen aufspielen.“

Personell kann Heilbrunn fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Außenverteidiger Thomas Forster wird sich mit leichten muskulären Problemen die Partie von draußen ansehen. Auch der Langzeitverletzte Benedikt Specker (Kreuzbandriss) ist bereits seit geraumer Zeit wieder im Mannschaftstraining mit dabei. Auch wenn er für Lang „noch keine Option für die Startformation ist“, könnten doch ein paar Spielminuten für den jungen Angreifer herausspringen. esc

SV Bad Heilbrunn: Hüttl – A. Specker, Kapfhammer, Mertens, Fl. Schnitzlbaumer – Pappritz, Pföderl, M. Schnitzlbaumer, Krinner – M. Specker, Schmöller – Fr. Schnitzlbaumer, Kiechle, Keller, Mügler, Klaar, B. Specker, Haslinger.