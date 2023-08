Moralisch gestärkte Heilbrunner gegen den Spitzenreiter

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Obenauf waren Thomas Pföderl (grünes Trikot) und der SV Bad Heilbrunn zuletzt beim Match in Haidhausen. Am heutigen Mittwoch ist der ASV Habach zu Gast. © or

Im Heimspiel gegen den Aufsteiger ASV Habach hat der SV Bad Heilbrunn wieder seine etatmäßige Innenverteidigung zur Verfügung.

Bad Heilbrunn – Die Reaktion fiel imposant aus. Den verpatzen Saisonauftakt mit der 1:4-Niederlage gegen den TSV Neuried korrigierten die Heilbrunner Fußballer am vergangenen Freitag mit dem überraschenden Auswärtserfolg (1:0) bei der ambitionierten SpVgg Haidhausen. „War ein guter Push für uns,“ hält Christoph Hüttl rückblickend fest. „Gerade, weil die komplette Innenverteidigung gefehlt hat.“

Die ist nunmehr zur rechten Zeit zurück, denn mit dem ASV Habach gastiert am heutigen Mittwoch (18.30 Uhr) der Überraschungs-Spitzenreiter im Naturheilmittelstadion. Den Hausherren soll ihr erster Saisondreier als moralische Stütze dienen. „Wenn wir das auch verloren hätten, wärst du anders in die nächsten Wochen gegangen“, mutmaßt der HSV-Sprecher. Eine Analyse der anfänglichen Heimpleite liegt inzwischen auch vor: Übermut und Sorglosigkeit waren wohl die Ursachen. Ein Dämpfer zur rechten Zeit, das passiert. Hüttl wirft ein, dass die Vorbereitung „für unsere Verhältnisse fast gruselig gut gelaufen“ sei. Mit einwöchiger Verzögerung scheint der HSV den Pflichtspiel-Modus aber gefunden haben. Zumindest impliziert das der jüngste Auftritt in Haidhausen, wo man den gastgebenden Ballvirtuosen so gut wie keinen offensiven Moment gönnte. „Du musst halt gut verteidigen“, stellt Hüttl klar.

Dass dies ohne Florian Kapfhammer und Florian Schnitzlbaumer so perfekt gelungen ist, war freilich ein Verdienst der Interims-Innenverteidigung um André Tiedt und Peter Auer. Plötzlich steht Walter Lang vor der Qual der Wahl, denn einen der Leistungsträger vom vergangenen Freitag wird der Coach aller Voraussicht nach auf der Bank belassen.

Klar ist: Mit Halbgas wird es in keiner der möglichen Konstellationen reichen. Denn die Habacher haben Blut geleckt. Nach mehreren Anläufen hat der ASV das große Ziel Bezirksliga endlich erreicht. „Sie haben den Aufstieg nicht durch Zufall geschafft“, betont Hüttl. Die Elf von Markus Vogt ist losgelöst punktueller Ergänzungen über Jahre eingespielt. Und sie hat mit den einst höherklassig aktiven Felix Habersetzer und Maxi Kalus sowie Torjäger Maxi Nebl brandgefährliche Kicker in ihren Reihen. Hüttl sind die euphorischen Kräfte eines Aufstiegs nur zu gut bekannt: „Da bekommst du einfach einen Lauf.“ OLIVER RABUSER

SV Bad Heilbrunn: Sachau - Tiedt, Kapfhammer, Fl. Schnitzlbaumer, Diemb, A.Specker, Pappritz, B. Specker, Pflderk, Buchmair. Lechner - Hofmann, Auer, M.Schnitzlbaumer, Hüttl. Gritzhuhn, Ammer, Stara, Krinner (?).