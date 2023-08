Neu formierte Heilbrunner Abwehrreihe lässt nichts anbrennen

Das frühe 1:0 durch Ludwig Buchmair (li.) reichte dem SV Bad Heilbrunn am Freitagabend in Haidhausen zum Sieg, allerdings ließen die Gäste weitere gute Chancen aus. Foto: oliver rabuser

HSV überrascht mit 1:0-Sieg bei der SpVgg Haidhausen

Von Oliver Rabuser

Haidhausen/Bad Heilbrunn –Man kennt das ja. Wenn die Erwartungen an die eigene Mannschaft eher gering sind, kommen am Ende die größten Überraschungen heraus. Jüngstes Beispiel: Der 1:0-Erfolg des SV Bad Heilbrunn am gestrigen Freitagabend bei der SpVgg Haidhausen. Nach der 1:4-Abfuhr gegen Neuried zum Bezirksliga-Start war so ein Coup der Elf vom Krebsenbach nicht unbedingt zuzutrauen gewesen.

Aber: Der Spielausgang war gerechtfertigt. Einzig das Ergebnis hätte höher ausfallen müssen. Klaus Kronschnabl hatte zumindest keinerlei Einwände. Der Co-Trainer des HSV – in Vertretung des beruflich verhinderten Walter Lang – war einfach nur froh, dass der verpatzte Saisonstart schnellstmöglich abgegolten war. „Jetzt können wir gegen Habach befreit aufspielen“, freute sich Kronschnabl auf das Derby am kommenden Mittwoch. Jede Menge Lob hatte er für seine neu formierte Abwehrreihe parat. „Sie ist bombig gestanden“, unterstrich der 66-Jährige. „Wenn der Gegner keine Torchancen hat, spricht das für die Verteidiger.“ In der Tat. Auch ohne Florian Kapfhammer und Florian Schnitzlbaumer waren Lufthoheit und Undurchlässigkeit am Boden gleichermaßen auf Seiten der Gäste. André Tiedt und Peter Auer ließen nichts anbrennen. Andi Specker und Maxi Schnitzlbaumer bewachten aufmerksam die Flanken.

Vorne half der frühe Führungstreffer. Ludwig Buchmair kam nach zwei Flipperbällen aus zwölf Metern relativ unbedrängt zum Abschluss – 1:0 (6.). Dass dieser Treffer gleichbedeutend mit dem Siegtor war, hätte indes nicht sein dürfen. Denn der HSV hatte dicke Bretter auf dem Schlappen. Allen voran Benedikt Specker, der jeweils nach Hereingaben von Anton Krinner den Ball zuerst aus kurzer Distanz über die Latte bugsierte, in der Nachspielzeit vor der Pause dann eine Direktabnahme zu zentral ansetzte.

Haidhausen konnte seine Aufstiegsambitionen zu keiner Zeit nachhaltig dokumentieren. Sadiq Baba Kyari fiel im ersten Abschnitt durch einen Schuss über das Gebälk auf, zum Ende hin musste einmal HSV-Keeper Louis Sachau einem Angreifer entgegen eilen.

Die Heilbrunner hatten auch nach dem Seitenwechsel alles im Griff, versäumten aber oftmals, den letzten Pass zielstrebig zu setzen. „So spannend hätten wir es nicht machen müssen“, merkte Kronschnabel lakonisch an. Vor allem mit Blick auf den fleißigen, aber auch unglücklich agierenden Maxi Lechner, der bei einem Gegenzug die Vorentscheidung verpasste. Doch es reichte auch so, weil das HSV- Kollektiv in Summe deutlich mehr zu bieten hatten, als Haidhausens zahlreiche Einzelkönner.

SpVgg Haidhausen - SV Bad Heilbrunn 0:1 (0:1)

Tore: 0:1 (6.) Buchmair. – Schiedsrichter: Marcel Buchhorn (Waldkraiburg). – Zeitstrafe: Omale (55./SpVgg). – Zuschauer: 140.

HSV: Sachau - Buchmair (70. Ammer), Auer, Tiedt, Pappritz, Krinner, Pföderl, M. Schnitzlbaumer, A. Specker (94. Stara), Lechner (84. Gellner), B. Specker.