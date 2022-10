Neun Tore und ein Platzverweis: Benediktbeuern gewinnt Spektakel-Spiel gegen Perchting

„Alles reinwerfen“, fordert Thomas Neumeier, Trainer des TSV Benediktbeuern, von seinen Cracks um (v. li.) Florian Ketterl und Karim Teufel © Andreas Mayr

Benediktbeuern konnte sein Heimspiel spektakulär mit 5:4 gegen Perchting gewinnen. Der TSV Erling-Andechs setzt seinen Erfolgs-Trend weiter fort.

TSV Benediktbeuern – TSV Perchting-H. 5:4 (1:1) Tore: 0:1 Leskien (12.), 1:1 Ketterl (28., FE), 1:2 Fuchs (55.), 2:2 Öttl (57.), 3:2 Veicht (71.), 3:3 Leskien (79.), 3:4 Bott (83.), 4:4 Veicht (88.), 5:4 Schanderl (90.+3) – Gelb-Rot: Leskien (90.+2, Perchting/Reklamieren) – Zeitstrafe: Leskien (38., Perchting/Unsportlichkeit), Fuchs (60., Perchting/Unsportlichkeit), Kammerlander (90.+2, Perchting/Reklamieren)

Eine extrem schmerzhafte Niederlage bedeutete am Samstag endgültig das Ende alle Perchtinger Träume von der Meisterrunde. „Damit haben wir eh nicht mehr ernsthaft gerechnet. Dennoch tut die Niederlage unendlich weh, weil die Mannschaft so viel investiert hatte“, kommentierte Spielertrainer Christoph Kammerlander. Er musste am Samstag gegen den Tabellenzweiten auf zwölf Akteure aus seinem Kader verzichten und spielte selbst erstmals in seiner Karriere als Innenverteidiger. Der Spielplan ging auf. Nach Pass des starken Marco Stuhler gelang Tobias Leskien die frühe Führung. Ein zu kurzer Kammerlander-Kopfball zum Torwart führte zu einem Elfmeter und zum Ausgleich. Danach zog der Schiedsrichter den Unmut der Gäste auf sich, er verhängte insgesamt drei Zeitstrafen und eine Gelb-Rote Karte gegen die Gäste. „Unparteiisch ist etwas anderes. Aber wir sind auch selbst schuld, weil wir zu viele individuelle Fehler gemacht haben“, bekannte Kammerlander. Trotz aller Widerstände führten die Perchtinger kurz vor dem Ende mit 4:3. Nach einer vermeintlichen Notbremse gegen Kammerlander ließ der Schiedsrichter weiterspielen und die Gastgeber trafen zum 4:4. In der Nachspielzeit wurde Leskien gefoult, doch wieder pfiff der Unparteiische nicht. In doppelter Unterzahl kassierten die Gäste das 4:5.

FCK Schlehdorf – TSV Erling-A. 0:1 (0:0) Tor: 0:1 M. Öhler (63.)

Wer soll Aufsteiger TSV Erling-Andechs stoppen? Am Sonntag meisterte das Überraschungsteam auch die schwere Auswärtsaufgabe in Schlehdorf und verteidigte so Rang eins in der Kreisklasse 5. „Die erste Halbzeit war mit die beste Hälfte der gesamten Saison“, berichtete Erlings Sportlicher Leiter Thomas Wandinger. Die Gäste ließen gegen die spielstarken Hausherren keine Chance zu. „Leider konnten wir keine unserer sechs Möglichkeiten nutzen“, bedauerte Wandinger. Nach der Pause wurde die Begegnung offener. Das Tor des Tages gelang dennoch den TSV-Fußballern: Nach einem langen Abschlag von Torwart Michael Günther entwischte Torjäger Manuel Öhler der FCK-Defensive und ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Danach konnten die Gäste alle Angriffe der vor dem Match auf Rang zwei liegenden Hausherren unbeschadet überstehen.

SG Antdorf/Iffeldorf – MTV Dießen 1:2 (0:2) Tore: 0:1 Friedrich (3.), 0:2 Loh (8.), 1:2 (79., FE)

Pflichtaufgabe beim Tabellenletzten erledigt: Der Neuling aus Dießen bleibt ein heißer Kandidat für einen Platz unter den ersten Drei. „Wir sind voll dabei. Es wird ein spannendes Rennen bis zum Schluss“, sagte MTV-Trainer Philipp Ropers. Seine Elf legte am Sonntag einen Blitzstart hin und führte nach acht Minuten 2:0. „Leider haben wir das dritte Tor nicht nachgelegt. Dann wäre es ein entspanntes Spiel geworden“, sagte Ropers. So witterten die Gastgeber in der zweiten Hälfte ihre Chance. Sie feuerten Distanzschüsse Richtung Dießener Tor. Das 1:2 resultierte jedoch aus einem Foulelfmeter. Mehr gelang der SG aber nicht. (toh)