Heilbrunn: Punkt gerettet in „schwierigem Spiel“

Von: Nick Scheder

Benedikt Specker Offensivspieler des SV Bad Heilbrunn © Ewald J.Scheitterer

Spitzenreiter SV Heilbrunn holt 0:2-Rückstand bei Hellas München auf und rettet sich mit zwei Treffern zu einem Unentschieden gegen den Tabellenelften.

München/Bad Heilbrunn – Den Punkt hatten die Heilbrunner schon abgeschrieben. Deswegen hielt sich die Enttäuschung beim Bezirksliga-Spitzenreiter auch in Grenzen, der am Sonntagmittag einen 0:2-Rückstand aufholte und mit dem 2:2-Ausgleich per Doppelschlag noch einen Punkt beim Tabellenelften FC Hellas München rettete.

Punkt gerettet in „schwierigem Spiel“

„Normalerweise gehst du ohne Punkte heim“, sagt Trainer Walter Lang. Kurz nach der Umstellung auf Dreier-Abwehrkette fiel das Gegentor zum 0:2 – „da lässt man als Spieler eigentlich die Köpfe hängen“. Nicht so die Heilbrunner, die weiter Druck nach vorne machten. Erst verkürzte Benedikt Specker per Elfmeter nach einem Foul an Anton Pappritz. Zwei Minuten später vollstreckte Andreas Specker eine schöne Flanke von Maximilian Schnitzlbaumer aus zehn Metern zum Ausgleich.

Aus dem Nichts mit zwei Toren im Hintertreffen

Es war ein schwieriges Spiel für den Tabellenführer. Damit hatte er gerechnet: Kleiner Kunstrasenplatz, ein hakliger, temperamentvoller Gegner. „Wir haben nicht viel falsch gemacht, aber Hellas ist keine schlechte Mannschaft“, räumt Lang ein. Die erste halbe Stunde wurde sich gegenseitig abgetastet. Dann erhöhten die Gäste den Druck. „Aber wir haben aus dem Nichts ein Tor bekommen“, sagt Lang. Ein Freistoß der Münchner, zweimal verlängert, und irgendwie landete der Ball von Omar Berbic im Heilbrunner Tor – 0:1.

Umstellung, und zack: das zweite Gegentor

Lang stellte nach dem Wechsel auf Dreier-Abwehrkette um, zog Maximilian Schnitzlbaumer mit in die Offensive, um mehr Durchschlagskraft zu erzeugen. Doch die lag nach der Pause eher bei den Gastgebern: Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Paul Odunlade auf 2:0. „Da baust du den Gegner auf“, sagt Lang. „Aber wir haben normal weitergespielt, Respekt.“ Deshalb habe sich sein Team den Punkt verdient, findet der HSV-Coach. Sogar der Sieg wäre noch drin gewesen. In der hektischen Schlussphase wogte das Spiel hin und her. „Wir waren vielleicht sogar näher an einem Tor“, meint Lang. „Aber es war nichts Zwingendes dabei, und ein Unentschieden nach dem Spielverlauf ist das gerechte Ergebnis.“

Die Heilbrunner Verfolger näherten sich zwar durch Siege an. Doch die Tabellenführung bleibt weiter bei Heilbrunn. NICK SCHEDER

FC Hellas München - SV Bad Heilbrunn 2:2 (1:0)

Tore: 1:0 (42.) Berbic, 2:0, (47.) Odunlade, 2:1 (58.) B. Specker, 2:2 (60.) A. Specker, – Schiedsrichter: Gruber (TSV Taufkirchen), – Zuschauer: 70.

SV Bad Heilbrunn: Hüttl, – Tiedt, Diemb, Kapfhammer, M. Schnitzlbaumer, – Krinner, Pföderl, A. Pappritz, A. Specker, – B. Specker, Lechner (46. Gellner).