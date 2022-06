Relegation in Oberbayern: Heilbrunn fährt nach Erkheim - Wiederholungsspiel in der Bezirksliga

Von: Magdalena Schwaiger

Der SV Bad Heilbrunn ist durch den Sieg gegen Garmisch-Partenkirchen eine Runde weiter. Heute Abend wartet der TV Erkheim. © Patrick Staar

Am Donnerstagabend startet die Relegation in Oberbayern in die nächste Runde. Besonders spannend wird das Wiederholungsspiel zwischen Wacker-München und dem FC Phönix-München.

Relegation zur Landesliga (Gruppe Südwest): Garmisch-Bezwinger Heilbrunn fährt nach Erkheim

Der SV Bad Heilbrunn konnte am vergangenen Mittwochabend den 1.FC Garmisch-Partenkirchen mit 1:0 besiegen. Durch dieses Ergebnis ist die Mannschaft von Trainer Walter Lang eine Runde weiter und fährt zur nächsten Partie zum TV Erkheim. Der Coach gibt an, dass „solche Relegationsspiele eh eigene Gesetze haben. Das wird ein Hexenkessel.“ Der TV Erkheim konnte in der ersten Relegationsrunde den SV Egg an der Günz aus der Liga drängen. Wer das Hinspiel in dieser packenden Landesliga-Relegation am Ende für sich entscheiden wird, klärt sich am heutigen Mittwochabend ab 18.30 Uhr.

Relegation zur Bezirksliga: Wiederholungsspiel zwischen dem FC Wacker München und Phönix München

Am 31.05. wurde die Partie zwischen Wacker und Phönix abgebrochen, Grund dafür war eine verfrühte Abschaltung des Flutlichtes. Wacker München hatte zu diesem Zeitpunkt bei einem Spielstand von 3:2 eine leichte Überhand, Phönix spielte seit der 45. Minute in Unterzahl. Der BFV gab bekannt, dass das Spiel am heutigen Mittwoch um 20:00 wiederholt werde.

Relegation zur Bezirksliga: Der TSV Peiting empfängt den TSV Murnau zum Hinspiel

Sowohl die Mannschaft aus Peiting als auch der TSV Murnau haben in der vergangenen Saison jeweils den zweiten Platz in der Kreisliga eingenommen. Der Coach der Murnauer, Tim Schmid, hat eine besondere Verbindung zum heutigen Gegner, von der C-Jugend bis zum Seniorenbereich war Schmid bei den Peitingern tätig. Sein Trainerkollege Fabian Melzer sieht die Chancen für den heutigen Abend bei „50:50“.

Relegation zur Kreisklasse im Raum Donau Isar: Ambitionierte Pförringer gegen den TSV Reichertshofen

In der Kreisklasse findet in dieser Runde jeweils ein Hin- und Rückspiel statt. Die verbleibenden Verlierer können im Nachgang noch um vier weitere Plätze in der Kreisklasse kämpfen. Um den Einzug in die Kreisklasse duellieren sich am Donnerstag ab 18:30 Uhr der TSV Pförring und der TSV Reichertshofen. Die Pförringer kommen aus der A-Klasse 3 und wünschen sich den Aufstieg in die Kreisklasse. Der TSV Reichertshofen hingegen möchte den Abstieg unbedingt verhindern.

Relegation zur Kreisklasse im Raum Zugspitze: Fünf Hinspiele am heutigen Mittwochabend

Der TSV Schongau tritt heute Abend gegen den inoffiziellen Rekordhalter im Nachsitzen an. Der SV Igling sammelte in der vergangenen Saison 61 gelbe Karten und einige unglückliche Niederlagen, weswegen sich der Verein jetzt in der Relegation wiederfindet. Der Coach des TSV, Peter Mahl, sagte vor der Partie: „Wir wollen in der ersten Partie ein ordentliches Spiel abliefern und ein gutes Ergebnis erzielen.“ Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Derby-Fans dürfen sich freuen: Das Duell zwischen dem Gautinger SC und dem TSV Pentenried findet heute um 18.30 Uhr statt. 2015 standen sich die beiden Mannschaften schon einmal in einer Aufstiegspartie gegenüber, hier gewann Pentenried mit 5:2 und konnte sich am letzten Spieltag den direkten Einzug in die A-Klasse sichern.

Auch der SV Eurasburg und der ASV Geretsried kämpfen heute Abend im Hinspiel um einen Einzug in die Kreisklasse. Die Geretsrieder könnten mit zwei erfolgreichen Partien den dritten Aufstieg in sechs Jahren feiern, das erste Mal über die Relegation. Der Coach des ASV, Andreas Mathäus, sagte vor dem Duell: „Es wird sicher kein leichtes Spiel, aber unser Selbstvertrauen ist riesengroß.“

Der SV Egling-Straßlach möchte heute Abend gegen den SV Warngau (Anpfiff 18.30 Uhr) die verkorkste Saison wieder gerade biegen. Florian Buchner, Inerimscoach von Egling, weiß, wie wichtig die zwei Spiele für seine Mannschaft werden: „Das ist jetzt unsere Chance. Wir haben es komplett selbst in der Hand.“

Der A-Klassist aus Dießen fährt heute zum Relegationshinspiel zur SG FC Oberau. Trainer Ropers erwartet ein selbstbewusstes Auftreten seiner Mannschaft, die aus 26 Spielen 61 Punkte geholt haben. Aber auch die Oberauer wollen sich nicht verstecken, und haben ihren Kampfwillen vor diesem Duell wiedergewonnen.