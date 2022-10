Rot-Weiß: 1:1-Ausgleich durch Ackermann in der Nachspielzeit

Von: Wolfgang Stauner

Teilen

Talha Sakal stand erstmals als „Sechser“ in der rot-weißen Startelf © fupa

In der Nachspielzeit haben die Rot-Weißen gerade noch einmal den ersten Sauerlacher Dreier verhindert. Adrian Ackermann gelang das 1:1 in der 99. Minute.

Sauerlach/Bad Tölz – Wenn eine Partie satte zwölf Minuten nachgespielt wird, dann muss sich schon einiges ereignet haben in der zweiten Halbzeit. Und tatsächlich, am Otterloher Feld waren in der Schlussphase allerhand Kuriositäten zu sehen: Zuvorderst der schauspielende Sauerlacher Schlussmann Athanasios Kourdelakis, der alle naselang wegen eines vermeintlichen Schwächeanfalls eine Behandlungspause einforderte, ehe er erst gelb-verwarnt wurde, und in der 96.mit Gelb-Rot vom Platz musste. „Aber da hatte er schon den ganzen Spielfluss zerstört“, ärgerte sich Sebastian Wagner. Allerdings räumte der RW-Trainer auch ein, dass die Vorstellung beider Mannschaften „insgesamt nicht so prickelnd“ war.

Wagners Warnung nicht beachtet

Wagners Warnung, dass das Schlusslicht sich allmählich dem Kreisliga-Niveau annähere, schlugen seine Kicker in den Wind. Vielleicht fehlte ob der zementierten Tabellensituation das letzte Quäntchen Einsatzbereitschaft und Ernsthaftigkeit. Und das 9:0 vom Hinspiel mit sechs Kocyigit-Toren suggerierte: Fatih wird’s schon richten. Der Offensivmann hatte auch die eine oder andere Top-Chance, unter anderem einen Freistoß, der an die Latte klatschte (66.), doch richtig rund lief’s auch bei ihm nicht. Ebenso wenig bei Max Geisler, dessen Schuss an den Pfosten donnerte (70.). So kamen die Hausherren nach 1241 Saisonspielminuten erstmals zu einem Führungstreffer (71.).

Schmach in der Nachspielzeit abgewendet

Eine Schmach zeichnete sich für die Rot-Weißen ab: Sollten ausgerechnet sie dem Tabellenletzten den ersten Dreier kredenzen? Als sich die Bombenüberraschung in der 99. Spielminute tatsächlich abzeichnete, warfen die Gäste bei einer Ecke alles nach vorne – einschließlich Schlussmann Siegfried Bahner. Der traf zwar nur die Latte, doch Adrian Ackermann bugsierte den Abpraller dann doch noch über die Linie.

Junioren machen ihre Sache gut

Auch wenn Wagner mit dem Auftritt seiner Elf nicht zufrieden war, so entdeckte er doch ein paar Lichtblicke. Die beiden A-Junioren Georg Bergkofer (Innenverteidigung) und Talha Sakal (auf der Sechs) bot er erstmals in der Startelf auf. „Die zwei sind selbstbewusst aufgetreten und haben ihre Sache sehr gut gemacht“, urteilte Coach Wagner. „Das macht mir Mut für die Abstiegsrunde.“

TSV Sauerlach – SC/RW Bad Tölz 1:1 (0:0)

Tore: 1:0 (71.) Rahmouni, 1:1 (90. + 10) Ackermann. – Zeitstrafe: Cosenza (71./TSV). – Gelb-Rot: Kourdelakis (90. + 6/TSV). – Schiedsrichter: Louis Starck (SC Wessling). – Zuschauer: 75.

SC/RW: Bahner – Dogan, Ertl, Ackermann, Sahiti (85. Standke) – Furfaro (66. Murcko), Sakal (54. Muck), Bergkofer, Abu Swid (54. v. Sazenhofen), Kocyigit – Geißler.