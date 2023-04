20-Horror-Minuten sorgen für RW Bad Tölz-Klatsche nach Führung

Nicht mehr konsequent verteidigt: Innerhalb von 20 Minuten gab Rot-Weiß Bad Tölz das Spiel gegen Wessling komplett aus der Hand und kassierte vier Gegentore. Foto: ESC © ESC

Für den SC RW Bad Tölz gegen Weßling vielversprechend aus. Doch 20 Minuten, in denen alles schieflief, was schieflaufen kann, brachten die Tölzer um den Sieg.

Bad Tölz – Fast fehlten Alem Muharemovic, zweiter Vorsitzender des Tölzer Fußballvereins SC Rot-Weiß, die Worte, als er die Geschehnisse der zurückliegenden 1,5 Stunden zusammenfassen sollte. „Dieses Spiel haben wir hergeschenkt“, stammelte er nach der bitteren 2:5 (1:0)-Klatsche gegen den SC Wessling und zwei Platzverweisen. Diskussionswürdig die rote Karte gegen Shpend Sahiti (69.). Der hatte einen Wesslinger Spieler, der am Boden lag, leicht am Kopf gestreift, „berührt“, wie es Schiedsrichter Thomas Merkl bezeichnete, und einen Platzverweis kassiert. Unstrittig hingegen war das Gelb-Rot für Fatih Kocyigit wegen wiederholtem Foulspiel (82.). Dass mit nur noch neun Rot-Weißen nicht mehr viel ging, war verständlich. Nicht nachzuvollziehen hingegen, was sich zwischen der 60. und der 80. Minute ereignete. „Da haben wir nicht mehr konsequent verteidigt“, sagt Muharemovic, der sich den Bruch im Spiel nicht erklären konnte.

Hätten die Gastgeber zur Pause 4:0 geführt, hätte sich Wessling nicht beschweren können. Marinus Estner und Max Geisler versiebten die besten Chancen. Nur Estner traf (11.). Dennoch war Tölz zuversichtlich, vor allem, nachdem Kocyigit per sattem Schuss aus 18 Metern auf 2:0 erhöhte (55.). Doch dann ging es Schlag auf Schlag: Beim Anschlusstreffer wurde Torschütze Henrik Eberle (62.) nicht ernsthaft angegriffen, und der Ausgleich durch Mika Langmann (65.) fiel nach einem Konter nach einer Ecke für Rot-Weiß. Dann sah RW-Keeper Siegi Bahner, der zweimal weit aus seinem Kasten gekommen war, schlecht aus. Beim 2:3 (73.) durch Robin Wächter und beim Eigentor durch Josef Haslinger (79.). „Alles Geschenke von uns“, murmelte Muharemovic. Den Schlusspunkt setzte Jakob Brugger (90.). Zu keiner Stellungnahme bereit war RW-Coach Sebastian Wagner. EWALD SCHEITTERER