Rot-Weiß hat Kräfte gesammelt und Blessuren kuriert

Von: Wolfgang Stauner

Max Geisler Fifty-fifty stehen die Chancen auf einen Einsatz des Stürmers © Archiv

Rot-Weiß-Trainer Sebastian Wagner hofft auf einen „Überraschungscoup“ gegen den TSV Otterfing und hat Platz sechs noch nicht abgeschrieben.

Bad Tölz – Eine lange Trainingswoche liegt hinter den Spieler des SC Rot-Weiß, nachdem sie ihr Wochenendspiel in Hausham (0:1) bereits am Freitagabend absolviert hatten. Doch vor dem Match gegen den TSV Otterfing (Sonntag, 14 Uhr) stand in erster Linie Kräfte sammeln und Blessuren auskurieren auf dem Programm.

Leichtes Lauftraining für Geisler

Max Geisler laboriert noch immer an einer Muskelzerrung; er begnügte sich mit leichtem Lauftraining und Passübungen. Auf „fifty-fifty“, taxiert Trainer Sebastian Wagner die Chancen auf einen Einsatz des Stürmers. Etwas besser sieht es bei den beiden Offensivkräften Fatih Kocyigit (Rückenprellung) und Peter Murcko (Rippenprellung) aus. Achmad Abu Swid, der mit einem dicken Knie aus Hausham zurückkehrte, wird hingegen definitiv nicht auflaufen können. „Die Gesundheit der Spieler steht in den letzten drei Spielen vor der Pause im Vordergrund“, stellt Wagner klar. „Die Abstiegsrunde wollen wir mit dem kompletten Kader angehen.“

Otterfing gewinnt Hinspiel 4:0

Gleichwohl hat der Coach eine Verbesserung auf Tabellenplatz sechs, den derzeit der TuS Holzkirchen II innehat, und die damit verbundenen zwei Bonuspunkte, nicht abgeschrieben. „Solange es rechnerisch möglich ist, versuchen wir alles.“ Der Tabellenvierte TSV Otterfing hat das Hinspiel klar mit 4:0 für sich entschieden und wir sich wohl kaum einen Fehltritt leisten. Allerdings hat das Team von Spielertrainer Benedict Gulielmo allenfalls noch theoretische Chancen auf die Meisterrunde; Lenggries oder Hausham müssten alle drei noch ausstehenden Partien verlieren. Entsprechend mau dürfte es um die Motivation stehen. Wagner wundert es, dass Otterfing die Top-Drei verpasst hat und liebäugelt mit einem „Überraschungscoup“ auf eigenem Platz. WOLFGANG STAUNER

SC Rot-Weiß Bad Tölz: Bahner – Dogan, Ertl, Ackermann, Sahiti – Furfaro, Muck, Wegner, Kocyigit, Geisler (?), Murcko (?), C. Baumgärtner, Standke, Sakal, Bergkofer, (Kabashi (ETW).