LSC-Coach Simon findet klare Worte nach Pleite gegen SV Ohlstadt: „Danach war es planlos“

Von: Oliver Rabuser

Kein Durchkommen für Lenggries: Luis Frombeck (li.) blockiert den Laufweg von Jakob Gerg. Foto: or © or

Herber Rückschlag im Kampf um den Bezirksliga-Aufstieg. Der Lenggrieser SC hat beim neuen Tabellenzweiten SV Ohlstadt klar verloren.

Ohlstadt/Lenggries – Dieser Rückschlag war im Aufstiegsrennen nicht vorgesehen. Der Lenggrieser SC lässt sich vom SV Ohlstadt mit 1:4 abfrühstücken und muss sich in der Meisterrunde erst einmal wieder hinten anstellen. Es dauerte nicht lange, ehe Stefan Simon erkannte, es könnte schwierig werden. Immer wieder wies er seine Mannen auf falsche Entscheidungen hin. Nach ein paar gescheiterten Versuchen, freie Räume zu finden, begann die Kapitulation. „Danach war es planlos“, gestand Simon.

„Wir hatten schon Glück, nur mit 0:2 in die Halbzeit zu gehen.“

Bei den Gastgebern indes sorgte der Führungstreffer für enormes Selbstvertrauen, befeuerte überdies eine in den vergangenen Wochen sukzessive gewachsene Lust auf die Bezirksliga. Klaus Zach rauschte im Autobahntempo an Paul Laß vorbei, zog ab, scheiterte aber zunächst an Maxi Kleim. Beim Abpraller, den Zach in den Winkel jagte, war der LSC-Keeper freilich chancenlos.

„Ohlstadt war aggressiver, davon haben wir uns beeinflussen lassen“, erläutert Simon. Ein direkt verwandelter Eckball von Kevin Lahmeyer führte dann zum 0:2. Die Lenggrieser wurden bis dato zweimal auffällig. Am Ende drosch jeweils Sebastian Dix den letzten Ball über das Quergebälk. War von der Qualität nicht ganz ohne, dennoch schlussfolgerte Simon: „Wir hatten schon Glück, nur mit 0:2 in die Halbzeit zu gehen.“

Lenggrieser SC: Leo Gerg gelingt der Ehrentreffer gegen den SV Ohlstadt

Lenggries versuchte es noch einmal. Angefangen über einen wegen vermeintlichen Abseits annulierten Treffer, bis zur Doppelchance von Michael Demmel, bei der sich SVO-Keeper Jonas Fuhrmann auszeichnete. Getroffen haben zunächst aber weiterhin nur die Ohlstädter.

Franz Leis per Kopf nach Freistoßflugball von Tobias Stadler und Simon Nutzinger via Handelfmeter. Vom Punkt fiel dann auch der Ehrentreffer für den LSC. Leo Gerg traf nach einem Vergehen von Luis Frombeck an Max Merklinger. Coach Simon sah es – mit Ampelkarte belegt – aus einiger Entfernung. (or)

SV Ohlstadt – Lenggrieser SC 4:1 (2:0)

Tore: 1:0 (13.) Zach, 2:0 (40.) Lahmeyer, 3:0 (65.) Leis, 4:0 (76./EM) Nutzinger, 4:1 (81./EM) L. Gerg. – Schiedsrichter: Kilian Krammer (SV Nußdorf). – Zuschauer: 130.

LSC: Kleim – Laß (32. M. Gerg), Kreher (69. Müller), Mürnseer, Angermeier, L. Gerg, Dix (45.), J. Gerg, Fischhaber, Hartmann (32. M. Merklinger), Biagini.