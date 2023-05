SC Rot-Weiß Bad Tölz: Abstieg nach nur einer Kreisliga-Saison – Trainer Sebastian Wagner hört auf

Teilen

Alles versucht, ohne Erfolg: Trainer Sebastian Wagner wechselte sogar Torwart Siegfried Bahner (li.) ein, um dem Spiel gegen Holzkirchen noch eine Wende zu geben. Foto: esc © esc

Nach nur einer Saison ist für den SC Rot-Weiß Bad Tölz das Abenteuer Kreisliga schon wieder beendet. Mit 1:3 (0:2) unterlagen sie am letzten Spieltag in der Abstiegs-Qualifikationsrunde D der Reserve des TuS Holzkirchen.

Bad Tölz – So müssen die beiden Kontrahenten den bitteren Gang in die Kreisklasse direkt antreten. Der Hintergrund für das Scheitern ist schnell erklärt. Die Mannschaft, die auch in der letzten Kreisliga-Partie auf dem Platz stand, hat relativ wenig mit dem Team zu tun, das vor einem Jahr souverän den Aufstieg bewerkstelligt hatte. Bis zu acht Mann fehlten nach Abgängen oder nach langwierigen Verletzungen. Der Rest der Truppe war einfach nicht Kreisliga-tauglich. „Wir haben zusammengehalten. Wir haben gekämpft, alles versucht, aber es hat halt nicht gereicht“, so das Resümee von Coach Sebastian Wagner, der nach nur einem Jahr sein Amt niederlegt.

In der Begegnung, die nach einem rot-weißen Sieg zumindest die Türe zur Relegation offengehalten hätte, hätte keine der Mannschaften einen Sieg verdient gehabt. Der Unterschied in der zerfahrenen Partie war, dass Holzkirchen seine Chancen konsequenter nutzte, während die Hausherren zumeist überhastet am eigenen Unvermögen scheiterten. Dabei hatte sich die Führung für die Gäste schon angedeutet. Ein verunglückter Eckstoß flog über alle im Strafraum versammelten Spieler hinweg. Dann wurde der Ball von der anderen Seite noch einmal vor das Tor geflankt, und Michael Glatz vollstreckte per Kopf aus kurzer Distanz.

Nach einem kurzen Strohfeuer der Hausherren kam der TuS wieder stärker auf. Nachdem RW-Keeper Adrian Kabashi bei einem Torschuss noch glänzend reagiert hatte (36.), war er beim 2:0 durch Paul Ledermann machtlos. Der Tölzer Coach versuchte alles. Er beorderte sogar Stamm-Torwart Siegfried Bahner in die Sturmspitze und wechselte den angeschlagenen Marinus Estner noch ein. Doch jubeln durften noch einmal die Holzkirchner, als nach einer Ecke erneut Glatz seinen Kopf an den Ball brachte und ins lange Eck verlängerte. Den rot-weißen Ehrentreffer erzielte Fatih Kocyigit per Foulelfmeter. Und dann war die Kreisliga für den SC Rot-Weiß Geschichte. (esc)

SC RW Bad Tölz – TuS Holzkirchen II 1:3 (0:2)

Tore: 0:1 (15.) Glatz, 0:2 (40.) Ledermann, 0:3 (65.) Glatz, 1:3 (70.) Kocyigit.

SC/RW: Kabashi – Ertl, Dogan, Ackermann, Haslinger – Rinshofer Carucci, Lozancic, Geisler – Fottner, Kocyigit. – Eingewechselt: Estner, Bahner, Sakal.