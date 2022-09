Fatih Kocyigit nach Sechserpack: „Um drei Uhr heimgekommen und vollgepumpt mit Schmerzmitteln“

Von: Patrick Staar

Geknickte Sauerlacher, strahlende Tölzer: Fatih Kocyigit (3. v. li.) freut sich über seinen sechsten Treffer im Spiel. © P. Staar

Ein seltenes Kunststück gelang dem Tölzer Fatih Kocygit am Sonntag: Er wurde in der Partie gegen den TSV Sauerlach zur Halbzeit eingewechselt – und schoss sechs Tore.

Bad Tölz – Am Ende siegten die Rot-Weißen mit 9:0. Im Interview spricht der 24-jährige Chemie-Laborant über eine Partie, die er wohl nicht so schnell vergessen wird.

Was haben Sie gestern ins Frühstück gemischt, dass es so gut gelaufen ist?

Ich hab’ vor dem Spiel gar nichts gegessen. Ich war unterwegs, bin um drei Uhr heimgekommen und bin um zehn Uhr aufgestanden. Ich wollte eigentlich gar nicht spielen, weil der Weisheitszahn am Mittwoch rauskommt. Dann hat mich aber der Trainer angeschrieben, wie es aussieht. Ich habe geantwortet, dass ich vielleicht schon 20, 30 Minuten durchhalten könnte. Dann habe ich aber gesehen, dass es mit dem Toreschießen nicht so richtig klappt, und deshalb bin ich früher reingegangen. Erst als Sechser, dann als Stürmer. Und dann hab’ ich die Dinger reingemacht (lacht).

Sie hatten im ganzen Spiel nur einen einzigen Fehlschuss...

... und der hätte eigentlich auch drin sein müssen.

Bereitet Ihnen der Weisheitszahn Schmerzen?

Ich bin vollgepumpt mit Schmerztabletten, gestern habe ich zwei oder drei genommen. Im Spiel hab’ ich Gott sei Dank gar nichts gemerkt.

Für Sie scheint es die ideale Art der Vorbereitung zu sein?

(lacht) Ich würde das aber niemandem empfehlen.

Was haben Sie gedacht, als sie immer mehr Tore geschossen haben?

Wenn ich ein, zwei Tore schieße, will ich noch mehr – und dann läuft’s.

Haben Sie schon mal so viele Tore geschossen?

In der Jugend beim SV Bad Tölz habe ich mal sieben geschossen. Drei, vier Tore sind schon öfter vorgekommen.

Ihr Trainer sagt: „Wir wissen, dass Fatih ein guter Kicker ist. Die Frage ist immer nur, ob er Lust hat.“ Was sagen Sie zu dieser Aussage?

Mein alter Trainer hat auch gesagt: „Ich habe noch nie gesehen, dass du 100 Prozent spielst.“ Natürlich ist es nicht gut, aber ich bin vielleicht so. Wenn es nicht läuft, mache mir einen Kopf. Da müssen wir uns dann als Mannschaft gegenseitig pushen.

Wenn Sie mit 40 Prozent Einsatz sechs Tore schießen, würden Sie mit 100 Prozent Einsatz wie viele Tore schießen?

(lacht) Will ich nicht wissen.

Sie haben mal acht Monate in der dritten türkischen Liga gespielt. Wie ist es dazu gekommen?

In Moosburg gab es eine Talent-Sichtung mit 52 Spielern. Drei Spieler sind ausgewählt worden, ich war dabei. Acht Monate war ich dann in der Türkei bei Gölbasi Spor. Wir drei hatten kein Glück und haben keine Lizenz bekommen. Ich war mit 17 alleine in der Türkei, ohne Familie. Ich habe gemerkt, dass ich dort nicht glücklich werde und bin wieder zurückgekommen. Aber es war eine gute Erfahrung. Da waren ein paar Spieler dabei, die früher in der Süper Lig (türkische erste Liga, d. Red) und Europa League gespielt haben.

Wie ist es, gegen Spieler mit derart hohem Niveau anzutreten?

Mein Zimmerkamerad war 34 Jahre alt. Er hätte auch mein Vater sein können (lacht). Er hat früher in der Europa League gespielt und war sehr diszipliniert. Ich hatte viel Respekt vor ihm und habe viel Erfahrung gesammelt.

Sind Sie gegen so einen Spieler mal an den Ball gekommen?

Technisch und von der Übersicht her war er brutal stark. Aber vom Tempo her war er nicht mehr so wie früher, da war ich besser (lacht).

Haben Sie noch Ambitionen, höherklassig zu spielen?

Ziel ist erst mal der Klassenerhalt in der Kreisliga mit dem Rot-Weiß.