RW Bad Tölz zu Gast bei Real Kreuth - Zahlreiche angeschlagene Akteure

Angeschlagen: Ob Fatih Kocyigit (re.) in Kreuth für die Tölzer angreifen kann, wird sich erst kurzfristig zeigen. Foto: esc © esc

„Stand letzter Spieltag in Miesbach hatten wir gerade noch drei Spieler zur Verfügung, die nicht schlimmer verletzt oder zumindest angeschlagen waren.“

Bad Tölz – Betreuer Ernst Feil malt die weiteren Aussichten für die Fußballer von Rot-Weiß Bad Tölz in düstersten Farben. Nicht ganz so schwarz sieht das Ganze Kapitän Ben Rinshofer: „Letztlich wird das eine Spieltags-Entscheidung, wer in Kreuth auflaufen kann. Da müssen wir halt einfach schauen, wer fit genug sein wird und sich durchbeißen kann.“

Für das vorgezogene Kreisliga-Match am heutigen Freitag bei Real Kreuth (19 Uhr) würden die rot-weißen Tölzer am liebsten an die Leistung des Hinspiels anknüpfen, als man auf eigenem Geläuf mit 2:1 gewann. Insgesamt hofft der Kapitän auch, dass der eine oder andere wieder in den Kader wird zurückkehren können. Rinshofer: „Insgesamt müssen wir da aber durch. Wir haben zwar insgesamt noch zahlreiche angeschlagene Akteure, aber es sollte schon noch klappen, dass wir eine schlagkräftige Truppe ins Feld schicken können.“ Noch zu früh kommt die Partie für Jonas Fottner, der nach seiner Gehirnerschütterung noch nicht wieder hergestellt ist. Fatih Kocyigit hatte sich nach seiner Weisheitszahn-OP noch eine Mandelentzündung zugezogen. „Auch bei ihm sieht es nicht besonders gut aus“, so Coach Sebastian Wagner.

Bei den beiden Langzeitverletzten Riccardo Giacalone und Marinus Estner wird es sicher noch bis ins kommende Frühjahr dauern, ehe die beiden wieder voll angreifen können. Dennoch sollte der rot-weiße Kader groß genug sein, um auch in Kreuth bestehen zu können. „Auch wenn es schade ist, dass es bei uns einige Schlüsselspieler erwischt hat, werden wir von von Anfang an Gas geben“, so der Trainer. Derzeit steht Kreuth in der Tabelle hinter dem SC Rot-Weiß. Rinshofers Wunsch: „Das sollte auch nach diesem Spieltag so bleiben.“ (esc)

RW Bad Tölz

Bahner - Ertl, Rinshofer, Ackermann, Barthel - Wagner, Furfaro, Standke, Sahiti - Geisler Abu Swid - Baumgärtner, Dogan, Muck, Carucci, Wegner, Bergkofer.