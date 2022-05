RW Tölz: Disziplin Schlüssel zum Erfolg - „Gut, dass einige Unruheherde nicht mehr dabei sind“

Kameradschaft und Harmonie: Mit ihrem 3:0-Sieg über Egling haben die rot-weißen Tölzer Fußballer den Aufstieg in die Kreisliga perfekt gemacht. © Scheitterer

Immer wieder wurde den rot-weißen Tölzern in den vergangenen zwei Jahrzehnten attestiert, dass sie das Zeug für die Kreisliga hätten.

Bad Tölz – Doch immer wieder scheiterten die Fußballer von der Tölzer Kohlstattstraße an irgendwelchen Unzulänglichkeiten. Den Umschwung brachte die Disziplin-Diskussion 2018 mit empfindlichen Strafen für Gelb- und Rot-Sünder.

Hatte das Team bisher Jahr für Jahr beharrlich den letzten Platz in der Fairness-Tabelle verteidigt, so stieg es plötzlich zu wahren Musterschülern auf.

Auch heuer, nachdem Rot-Weiß bereits drei Spieltage vor Saisonende den Aufstieg in die Kreisliga klar gemacht hat, steht die Elf um Trainer Tarkan Demir auf Platz eins der Fairplay-Wertung. Da dürfte mehr als nur ein Körnchen Wahrheit in seinen Worten gesteckt haben, als er sinnierte: „Vielleicht ist es ganz gut für uns, dass einige Unruheherde nicht mehr dabei sind.“

Meisterstück abgeliefert: RW-Trainer Tarkan Demir (li.) wird per Weißbierdusche von Brian-Steven Kölle belohnt. © esc

Nach Abschluss der Saison 2017/18 verließen scharenweise Spieler Rot-Weiß in Richtung Flinthöhe. Von da an wurde bei der Kohlstatttruppe regelmäßig gute Kameradschaft und große Harmonie beschworen. Schon 2019/20 waren die Rot-Weißen als Tabellenzweiter der Kreisklasse 2 am Aufstieg dran. Doch nach Saisonabbruch und angewendeter Quotienten-Regelung zogen sie hinter dem TSV Sauerlach den Kürzeren.

Dass die Chance auf Meisterschaft und Aufstieg in dieser Saison gut stünden, war früh klar, als mehr als eine Fußballmannschaft an Zugängen kamen. „Wenn du vier, fünf Spieler ohne Qualitätsverlust auswechseln kannst, hast du gegenüber der Konkurrenz einen großen Vorteil“, sagte Tarkan Demir. Auch die Ausfälle in Folge von Verletzungen konnten die Tölzer somit locker kompensieren.

Auch Vorsitzender Wolfgang Männer zeigte sich beeindruckt, als Meisterschaft und Aufstieg feststanden: „Ein Riesenerfolg. Rot-Weiß hat nie zuvor in der Kreisliga gespielt. Hut ab vor der Mannschaft und dem kompletten Trainer- und Betreuerteam. Vor allem Coach Tarkan Demir, der jetzt sechseinhalb Jahre bei uns ist. Nun hat er sein Meisterstück abgeliefert.“ (Ewald Scheitterer)