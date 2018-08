Sachsenkam setzt auf die Eichhörnchen-Methode - Egling mit Personalsorgen

Übersicht Kreisklasse 2

Mit einem Auswärtserfolg möchten die Sachsenkamer gerne ihren gelungenen Saisonstart fortsetzen. Urlaub, Burschenausflug, Flitterwochen, Arbeit – es gibt reichlich Gründe, die einen vom Fußballspielen abhalten können. Bei den Sportfreunden Egling kommen sie im Augenblick alle zusammen.

SC Wörnsmühl – TuS Geretsried II (Sa., 15 Uhr) – Die TuS-Reserve nimmt allmählich Fahrt auf. Das darf man aus dem 6:2-Sieg gegen den SV Bayrischzell schlussfolgern. Stephan Leitner sah seine Elf „am Anfang auf dem richtigen Weg“, doch nach der frühen Führung schlichen sich Nachlässigkeiten ein, die ihm nicht gefallen haben. „Da fehlt noch eine gewisse Konstanz“, so der Coach. „Wenn wir das auf ein höheres Level bringen können, ist es gut. Sonst kann man in so einem Spiel auch mal geschlagen werden.“ Sein Team erwartet in Wörnsmühl „eine gestandene Kreisklassen-Mannschaft, die schwer zu spielen ist“. Deshalb hofft Leitner auf die Lernfähigkeit seiner Elf: „Wenn wir die nötige Konzentration mitbringen und unser Spiel über 90 Minuten durchziehen, können wir auch in Wörnsmühl gewinnen.“ rst

TuS Geretsried II: S. Untch, Hörl, Sacher, Schneider, M. Untch, Thiess, Zappe, Alasani, Barbir (?), Krillmäuer, Januzi, mendama, Celebic, Garkov, Fister, Sevcovic.

FF Geretsried – DJK Darching (Sa., 17.30 Uhr) – Zwischen grottig und grandios liegen oft nur ein paar Augenblicke. Den Fußball-Freunden genügten am Donnerstagabend im Nachholspiel gegen den SC Gaißach ein paar Minuten Halbzeitpause, um von völliger Verunsicherung auf aggressives Angriffsspiel umzuschalten. Nach dem schmeichelhaften torlosen Remis zur Pause habe man „alles auf Null gestellt“, sagt Guido Herberth. So sah der Coach in der zweiten Hälfte „eine ganz andere Mannschaft“, die zu Recht mit 3:1 als Sieger vom Platz ging. Nachteil: Trotz trübem Flutlicht haben alle, die dem Spiel am Krötenteich beiwohnten, gesehen, zu welcher Leistung die Mannschaft fähig ist. Gegen die DJK Darching wird sich zeigen, ob sie willens und in der Lage ist, das zu wiederholen. rst

FF Geretsried: Bamann (?), Wagner – Ludsteck, Tot, Aydin, D. Zelt, Kramski, Radosevic, Zuldt, Langenau, Aust, Herberth (?), Bozaris, Cichy, Sattler, Sauer, Heiduk (?).

SV Bayrischzell – BCF Wolfratshausen II (So., 13.15 Uhr) – Auf gutes Wetter hofft Lulzim Kuqi für das Match in Bayrischzell. Nicht etwa, weil er nur Schönwetter-Kicker im Team habe. „Nein, aber wir wollen Fußball spielen“, und das funktioniert bekanntlich auf gepflegtem Grün besser, als im tiefen Morast. „Wir wollen das Spiel machen, die Initiative ergreifen“, sagt der BCF-Coach, der den „verschenkten Punkten“ beim 2:2-Remis zuletzt gegen die FF Geretsried nachtrauert. „Da wäre ein Dreier drin gewesen“, so Kuqi. „Aber zu einem guten Spiel gehören nun mal 90 Minuten.“ Eine starke Halbzeit sei zu wenig, sagt der Coach. Das sollte seinem Team, das auf Michael Räß, Thomas Stingl und Julius Kratzmaier verzichten muss, vor dem Anpfiff in Bayrischzell Mahnung genug sein. rst

BCF Wolfratshausen II: Klinkmüller, Klingspor – Nummer, Bares, D. Reumuth, Cemalovic, Hennig, Rose, Kone, Ratte, Mair, Heringer, Rappel, Monachetti, Kuqi.

TSV Irschenberg – SV Sachsenkam (So., 15 Uhr) – Mit einem Auswärtserfolg möchten die Sachsenkamer gerne ihren gelungenen Saisonstart fortsetzen. Auf zwei Unentschieden sowie einen Sieg hat es der Aufsteiger bisher gebracht. „Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen“, lautet das Motto von Trainer Sigi Saller, der bereits zu Beginn der Runde möglichst viele Punkte sammeln möchte, um damit gleich einen Abstand zu den Vereinen am Tabellenende herzustellen. Dort befinden sich momentan die Irschenberger. Auf ein Unentschieden haben es die Mannen von Trainer Christian Pralas bisher gebracht und werden bestimmt alles versuchen, um auf eigenem Platz endlich einen Dreier zu verbuchen. „Sie sind garantiert hoch motiviert, aber deshalb sind wir nicht chancenlos“, blickt Saller der Partie zuversichtlich entgegen. Verzichten muss er auf Matthias Urek und Bernhard Reiter. „Aber wir sind breit aufgestellt. Zwei oder drei Ausfälle können kompensiert werden“, sagt der SVS-Trainer. dh

SV Sachsenkam: Böckler – L. Kappelsberger, F. Kappelsberger, Sonner, P. Haberl, Schubert, M. Geisreiter, M. Haberl, K. Haberl, A. Kappelsberger, St. Pfatrisch, Floßmann, M. Adler, Kropius, A. Gast (ETW).

SC Gaißach – TSV Weyarn (So., 15 Uhr) – Ihre erste Saisonniederlage kassierten die Gaißacher im Nachholspiel am Donnerstag bei den FF Geretsried. „Da waren wir absolut selbst schuld“, blickt Kapitän Georg Simon zurück und sieht den Hauptgrund in zahlreich vergeigten Chancen während des ersten Abschnitts. Doch der Blick der SCG-Kicker richtet sich nach vorne. Simon: „Wir sind froh, dass nur eine kurze Pause war, und nun gleich wieder gespielt wird. So besteht die Chance, mit einem Sieg die Scharte sofort wieder auszumerzen.“ Die Gäste aus Weyarn sind mit drei Unentschieden nicht gerade überzeugend in das neue Spieljahr gestartet und wollen endlich den ersten Sieg bejubeln. Keine leichte Aufgabe somit für die Elf von Helmut Schenk, doch Simon ist zuversichtlich: „Bis auf die Urlauber Anderl Leichmann und Vitus Partenhauser sind alle Mann an Bord. Wir können nahezu unsere Bestbesetzung aufbieten.“ Ein besonderes Augenmerk werde man auf Christian Wacker richten, der bislang drei der vier Weyarner Tore erzielt hat. dh

SC Gaißach: Lang – Gladow, F. Hartl, Beutelrock, F. Simon, Fer. Hartl, Th. Pföderl, Floßmann, Norrenberg, G. Simon, Essendorfer, Lugmair, Würmseer, Müller, Waldherr, R. Größwang.

Olympic Geretsried – TSV Bad Wiessee (So., 16 Uhr) – Mit einigen Änderungen feiert Aufsteiger Olympic seine Heimpremiere in der Kreisklasse. Zum ersten Mal gibt es ein Stadionheft für die Zuschauer, die sich an eine neue Anstoßzeit gewöhnen müssen – statt Samstagabend wie bisher nun Sonntagnachmittag. „Das ist ungewohnt“, sagt Teamsprecher Kosta Papadopoulos. „Aber vielleicht bringt es uns auch ein paar Zuschauer mehr, die uns unterstützen.“ Die sollen nach dem 3:2-Auftakterfolg bei der DJK Darching möglichst mit dem ersten Heimsieg für ihr Kommen belohnt werden. „Wir haben vor Bad Wiessee Respekt“, sagt Papadopoulos. „Aber unsere Mannschaft ist heiß auf das Spiel und will den Fans etwas bieten. Deshalb hoffen wir natürlich, dass wir die drei Punkte hierbehalten.“ rst

Olympic Geretsried: Gotthalsmeder – Derek, Klauser, Pllumbi, Nadler, Meindl, Sayin, B. Saiti, Karamanos, Kutzmutz, Iosifoglou, Totzauer, Tsigkouriotis, Prekadinaj, Alas, Maier.

SV Helfendorf – SF Egling-Straßlach (So., 15 Uhr) – Urlaub, Burschenausflug, Flitterwochen, Arbeit – es gibt reichlich Gründe, die einen vom Fußballspielen abhalten können. Bei den Sportfreunden kommen sie im Augenblick alle zusammen, weshalb die zweiwöchige Pause „nicht förderlich war“, wie Trainer Herbert Mühr eingesteht. Für das Spiel beim „Aufstiegsaspiranten“ Helfendorf muss der SF-Coach Niklas Heinrich, Christian Ettenberger, Franz Oberhauser und Max Beierbeck ersetzen. „Aber wir bringen trotzdem eine starke Elf auf den Platz“, verspricht Mühr. Die soll aus dem „guten Start einen sehr guten Start“ machen. Was nicht zwangsläufig einen Sieg bedeuten müsse. „Wenn am Schluss beide Mannschaften ungeschlagen bleiben, wäre mir das auch recht“, macht Mühr deutlich, dass er mit einem Unentschieden zufrieden wäre. rst

SF Egling-Straßlach: Soyer – Artinger, Gämmerler, Schneider, Lindermayer, Schuster, Hatsell, Gaigl, M. Dissinger, T. Beierbeck, M. Heinrich, F. Dissinger, Sedlacek, Schwarz, Hedwig.