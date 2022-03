Sachsenkam gegen Waldram: DJK nutzt Chancen konsequent - Alu-Pech bei den Gastgebern

Von: Patrick Staar

Der einzige Sachsenkamer Treffer: Bernhard Reiter (2. v. li.) bezwingt kurz vor der Pause DJK II-Schlussmann Mathias Becker, doch die Gästen gewannen mit 4:1. © P. staar

Am Ende entscheidet die Chancenverwertung. Toppe und Schellpfeffer treffen doppelt für Waldram. Dreimal Aluminium für Sachsenkam. Die Gäste gewinnen deutlich mit 1:4.

Sachsenkam/Waldram – Als die Partie in der A-Klasse 4 zwischen dem SV Sachsenkam und der DJK Waldram II beendet war, scharte SVS-Trainer Siegi Saller seine Mannschaft um sich und hielt noch auf dem Fußballplatz eine lautstarke Standpauke. Als die Waldramer schon längst die Siegesfeierlichkeiten beendet hatten und in der Kabine verschwunden waren, redete der Trainer noch immer eindringlich auf seine Spieler ein. Zu besprechen gab es einiges, hatte sich der SVS die 1:4 (1:2)-Niederlage durch zahlreiche heftige Schnitzer in der Defensive selbst eingebrockt.

In der ersten Halbzeit war es Valentin Toppe, der dem Spiel seinen Stempel aufdrückte: Aus dem Gewühl heraus traf er erst zum 1:0 (6.) Dann gewann er mit dem Kopf ein Luftduell gegen SVS-Torhüter Albert Gast. Ein Sachsenkamer konnte zwar per auf der Torlinie klären, doch Toppe traf im Nachschuss (29.). Kurz vor der Pause gelang Bernhard Reiter der Anschlusstreffer. Sachsenkam war nun drauf und dran am Ausgleich, Reiter scheiterte gleich zweimal am Pfosten (60., 63.). Im Gegenzug traf Robin Schellpfeffer mit einer Kopfball-Bogenlampe zum 3:1 (65.). Sachsenkam gab nicht auf, aber nun war es Marinus Kröll, der am Torgestänge scheiterte (75.). Mit einem erfolgreich abgeschlossenen Konter sorgte Schellpfeffer für die Entscheidung (77.).

„Die Einwechselungen haben frischen Wind reingebracht“, kommentierte DJK-Co-Trainer Max Baier. Da konnte es die DJK verschmerzen, dass erst Valentin Toppe nach einem Schubser Gelb-Rot sah und dann auch noch Korbinian Dosch wegen wiederholtem Foulspiel – in Gefahr kam die DJK nicht mehr. Baier: „Wie man gewinnt interessiert nicht – manchmal braucht man ein Quäntchen Glück.“ Ähnlich sah es Saller: „Waldram war sehr konsequent, wir haben unsere Chancen nicht genutzt.“ (Patrick Staar)

SV Sachsenkam – DJK Waldram II 1:4 (1:2)

Tore: 0:1 (6.) Toppe, 0:2 (29.) Toppe, 1:2 (45.) Reiter, 1:3 (65.) Schellpfeffer, 1:4 (77.) Schellpfeffer. – Gelb-Rot: Toppe (83/DJK., wiederholtes Foulspiel), Dosch (87./DJK, wiederholtes Foulspiel). – Schiedsrichter: Michael Krich (FC Penzberg).

SVS: Gast – Kappelsberger, Eiler (71. Hofberger), P. Haberl, Brayshaw, M. Haberl, Kronwitter, Hofberger (46. A. Kappelsberger, 73. M. Kappelsberger), Reiter, Kröll, Drotleff.

DJK: Becker – Hensel, Schaffer, Birker, Toppe, Stoll, Krywalski, Djokic, Knobloch, Mannweiler, Dosch, Brandes, Raic, Bauer, Schellpfeffer.