Der SC Lenggries möchte „unangenehm bleiben“ und die Favoriten weiterhin ärgern

Von: Nick Scheder

Kommt vielleicht künftig wieder vermehrt für Lenggries zum Einsatz: Martin Wasensteiner (li.). © Lippert/Archiv

Der Lenggrieser SC rückt am Samstag zum ersten Testspiel beim 1. FC Penzberg an. Die Vorbereitung soll genutzt werden um taktisch und spielerisch noch eins drauf zu legen.

Lenggries – Die Fußballer des Lenggrieser SC haben sich für die Rückrunde einiges vorgenommen: Zwar erhebt die Mannschaft von Trainer Stefan Simon nicht den Anspruch darauf, explizit den Aufstieg anzupeilen. „Aber wir wollen die großen Zwei an der Tabellenspitze schon weiter ärgern“, verspricht LSC-Trainer Stefan Simon. TSV Murnau und FC Deisenhofen U 23 führen die Kreisliga an, in der Hinrunde wurden die Lenggrieser mit 0:7 und 0:4 abgeschlachtet. „Aber seitdem haben wir uns weiter entwickelt, die junge Mannschaft hat schnell Fortschritte gemacht“, freut sich Simon.

Und sie soll sich weiter entwickeln, wenn es ab 20. März wieder zurück in den Punktspielbetrieb geht. Seit zwei Wochen sind die Lenggrieser wieder im Training, das traditionell mit Schneeräumen auf dem Fußballplatz begann. Und diesen Samstag bestreiten die Lenggrieser ihr erstes Testspiel, treten am Samstag (15 Uhr) beim 1. FC Penzberg an. „Gleich mal eine starke Mannschaft“, sagt Simon.

Er möchte ein paar Positionen austesten, und vor allem sein Team spielerisch weiterbringen. Wege finden, den Ball in Bedrängnis nicht panisch nach vorne zu schlagen. Sondern sich aus dem Pressing des Gegners durch Vertikal- oder Diagonalpässe strukturiert zu lösen. Außerdem möchte er den einen oder anderen Spieler wieder ins Team einbauen, der vor der Winterpause verletzt war. Beispielsweise Felix Kräher und Max Angermeier. Und Simon hofft darauf, dass Außenverteidiger Martin Wasensteiner, bisher durch Studium verhindert, nun wieder öfter mitspielen kann. Er hat ein recht junges Team, stellenweise verstärkt durch Routiniers wie Jakl Gerg oder Max Scheck.

Auf diese Weise, so hofft Simon, könne der LSC die Favoriten weiter ärgern. „Ich glaube, die ärgern sich ohnehin, dass wir ihnen immer noch auf den Fersen sind.“ Und er verspricht: „Wir werden unangenehmen bleiben bis zum Schluss. Wenn es dann für uns sogar zum Aufstieg oder zur Relegation mit Platz zwei reicht – umso besser.“ (Nick Scheder)

Weitere Testspiele

Dienstag, 22. Februar

LSC - SV Eurasburg-Beu. 19:30

Samstag, 26. Februar

SC Pöcking-Possenh. - LSC 14:00

Samstag, 5. März

LSC - TSV Otterfing 15:00

ab Donnerstag, 10. März

Trainingslager Gardasee

Sonntag, 20. März

Wiederbeginn Kreisliga

SV Miesbach - LSC 14:00